Щонайменше 50 людей загинуло через торнадо в Кентуккі

Кількість жертв торнадо в американському штаті Кентуккі може досягнути 100 людей. Про це на брифінгу в суботу заявив губернатор штату Енді Бешір.

"Цей торнадо спричинив одні з найгірших руйнувань за довгий час. Ймовірно, це стане найгіршим торнадо за історію штату, - заявив Бешір. - Ми вважаємо, що кількість жертв серед мешканців Кентуккі перевищить 50 осіб і, можливо, складе 70 - 100".

Торнадо значно пошкодило приміщення свічкового заводу, де у цей час перебувало 110 людей, десятки з яких могли загинути, заявив губернатор.

Бешір додав, що у штаті введено надзвичайний стан і активізовано Національну гвардію.

Щонайменше 24 торнадо було зареєстровано в штатах Арканзас, Кентуккі, Іллінойс, Теннессі та Міссурі.

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