Торонто: водію мікроавтобуса висунули офіційні звинувачення в умисному вбивстві

У вівторок підозрюваний у вбивстві в Торонто 10 пішоходів постав перед судом.

25-річному Алеку Мінасіану, який у понеділок в’їхав у натовп людей в найбільшому місті Канади, Торонто, висунули офіційні звинувачення в умисному вбивстві 10 людей і 13 спробах скоєння вбивства.

Водієві мікроавтобуса Мінасіану зачитали обвинувальний акт в суді у вівторок.

Нагадаємо, що у понеділок білий мікроавтобус скоїв наїзд на натовп пішоходів, після чого зник з місця події. Незабаром поліція його розшукала, а водія взяла під арешт.

Підозрюваним виявився 25-річний студент коледжу Алек Мінасіан з передмістя Торонто. Поліція намагається встановити мотиви нападу - найгіршого за десятиліття масового вбивства в Канаді. Начальник поліції Торонто Марк Сондерс заявив, що дії підозрюваного, безсумніву, були навмисними.

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