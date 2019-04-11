Вибори в Ізраїлі: боротьба не за життя, а за прем'єрство

У вівторок в Ізраїлі відбулися чи не найважчі загальні вибори у Кнесет за останні роки. Прем’єр-міністр та лідер партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу, відомий своїми правими поглядами, балотувався на прем’єрську посаду вже вп’яте. Його найбільший опонент – Бенні Генц, очільник центристської коаліції Кахоль-лаван. У перегонах не було чіткого лідера, а розрив між основними кандидатами - мінімальний. Все вирішилося чи не в останній момент: Нетаньягу зберігає своє прем'єрське крісло!

Той факт, що Бібі переміг – означає подальші кроки до миру!

"Той факт, що Бібі переміг – означає подальші кроки до миру!" – привітав свого ізраїльського друга Президент США Дональд Трамп.

Ідея мирних переговорів з сусідами в передвиборчій кампанії Нетаньягу, як прем’єр-міністра Ізраїлю, займала далеко не перше місце. У разі своєї перемоги Беньямін Нетаньягу обіцяв поширити ізраїльський суверенітет на Західне узбережжя Йордану. Все це на тлі стійких і дружніх зв’язків зі Сполученими Штатами, які нещодавно визнали ізраїльський суверенітет над Голанськими висотами.

Позиція Нетаньягу подобається тим ізраїльтянам, які проживають на палестинських територіях.

"Я сподіваюся, Нетаньягу продовжить рухатися у тому ж напрямку, якщо так - це буде краще. Наразі Адміністрація Трампа відкрила нам ширші можливості, аби робити більше на цій землі. Часто нас обмежували, роками ми не могли тут нічого будувати", – каже Шломо Роз, який проживає поблизу річки Євфрат.

Опитування кажуть: явка арабських виборців цього разу була найнижчою за весь час – лише біля чверті людей прийшли на дільниці. У 2015-му, наприклад, голоси віддали 40 відсотків арабських виборців і тоді Арабська коаліція забезпечила собі 13 місць у парламенті.

Сьогодні вони руйнують будинки, і я не розумію, що роблять арабські законодавці в Кнесеті

"Сьогодні вони руйнують будинки, і я не розумію, що роблять арабські законодавці в Кнесеті. Тому, я думаю, для нас краще не голосувати! Краще не йти у Кнесет. До сьогодні у нас не було ніякої користі від цього", – запевняє Абед аль Салам, житель селища Мусмус, Ізраїль.

Араби складають близько 20 відсотків від 20-мільйонного населення Ізраїлю. Їхні лідери впевнені: вони можуть впливати на волевиявлення. Нетаньягу, здається, такої ж думки. Він звинуватив свого опонента Генца в змові з арабськими партіями, аби отримати більшість голосів. Прем'єр-міністр розраховував на декілька невеликих партій для своєї перемоги. Однією з таких є ультра-ортодоксальна партія "Яхадут ха-Тора", "Об'єднаний іудаїзм Тори".

"Я проголосував відповідно до того, що сказав рабин. Мій рабин сказав, аби ми проголосували за Яхадут ха-Тора", – розповідає Нахум, житель Ізраїлю, який називає себе ортодоксальним євреєм.

Жодна партія ще не отримувала абсолютну перемогу на ізраїльських виборах. Перемагає той, хто зможе створити коаліцію з достатньої кількості партій, аби контролювати хоча б 61 зі 120 місць у парламенті.

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