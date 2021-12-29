Чому попри високу зарплату у США не вистачає "тракерів"? Думки українців, які працюють у логістиці

Пандемія COVID-19 призвела до критичного браку водіїв фур у США. Сезон святкового шопінгу яскраво окреслив цю потребу. Чому виникла ця проблема, якими зарплатами і умовами приваблюють тепер на роботу далекобійників в Америці? Про це "Голосу Америки" розповіли українці у США, які понад 10 років працюють у цій галузі.

Понад 70 відсотків усіх вантажів у США перевозять фурами. За оцінкою профільної асоціації, зараз у цій галузі близько 80 тисяч вакансій. Юрій Шалак має власну диспетчерську компанію у Чикаго Dispatch Crew Inc., яка працює із майже півтораста водіями-власниками "траків". Загалом він має 16 років досвіду роботи у логістиці й каже, що ситуація зараз не схожа на попередні роки.

"Середній вік у водіїв вантажівок в Америці – 47 років, і ті, яким 60 і більше, ідуть на пенсію. А молодих водіїв додається не так швидко", - каже Шалак. Він пояснює: "Під час пандемії дуже багато шкіл, де навчались водії-далекобійники, закрились і не випускали нових водіїв. А за рік американська економіка відійшла від пандемії, запрацювала, і треба, щоб ці вантажі хтось перевозив".

За його словами, за останні два роки роботи у логістиці значно додалось через те, що американці дедалі більше замовляють товарів онлайн. Але через затримки у портах і довге очікування на складах далекобійники не можуть ефективно використовувати свій час.

Девід Коррелл, дослідник Центру транспорту й логістики Массачусетського технологічного інституту, пояснює: "Їхні робочі години постійно недовикористовують десь на 40%. Це те, як для них зазвичай складений розклад завантаження й розвантаження, те, як ми ставимось до них, не цінуючи їхній час".

Робота далекобійника чітко регламентована: водіям дозволено проводити за кермом лише 11 годин на добу, і якщо вони чекають на завантаження по 6-9 годин, то вони втрачають гроші, замість того, аби заробляти.

"Панує розчарування, відчуття, що їх зневажають. Про це кажуть багато водіїв", - зауважує Стів Віселлі, професор соціології Пеннсильванського університету.

Далекобійники у США мають високу зарплату – у середньому 25 доларів на годину. Тож у цій професії себе пробують чимало людей. Однак, далеко не усі затримуються.

"​В Америці статистика є такою, що за рік в типовій тракерській компанії люди оновлюються. Тобто ті, хто прийшов у січні, вже наступного січня там не працюють. Тобто власнику потрібно робити все, щоб затримати гарних водіїв", - розповідає Шалак.

Адміністрація президента Джо Байдена сподівається зменшити брак далекобійників, розширюючи програми для навчання водіїв, зокрема, серед колишніх військових. Але оглядачі вказують на те, що зацікавити цією роботою – все одно непросто.

"Зараз у США ми маємо 3,5 мільйона робочих місць, що потребують водійської ліцензії на комерційні перевезення. А людей, що мають такі права, у країні – близько 10 мільйонів", - навів статистику Віселлі.

Проте це, передусім, стосується водіїв, що працюють на компанію й отримують гроші за милі, які вони проїхали. Інакша ситуація – у водіїв, які працюють за відсоток від вартості доставки вантажу або мають власну фуру, розповідає Дмитро Гнатюк, який має 13 років досвіду роботи у галузі: "Я працюю сам на себе, їжджу на своїй фурі, і для мене зараз ситуація дуже добра. В загальному, порівнюючи з іншими роками, за минулий рік була одна з найвищих ставок на перевезення, які я бачив за останні років 10".

Гнатюк каже, що попри всі недоліки, задоволений роботою і радить емігрантам пробувати себе у цій галузі, адже праця гарно оплачується. За його словами, загалом такі водії, як він, отримують десь третину від загальної вартості перевезення: "Ми, як власники фур, маємо обслуговувати машину, документацію, страхівки, і це так само забирає одну третю разом з пальним. Пальне у нас за останні півроку виросло в два рази. Але в середньому зарплата в 2-3 рази більша, ніж в інших галузях в Америці".

"Це дуже важка робота, якщо так розібратись, і це тільки справедливо, коли людина, що важко працює, розвозить їжу й все, що потрібно людям, отримує достойну зарплату", - додає Шалак.

За прогнозами, у наступні кілька років у США й у світі збережеться брак мікрочіпів, які необхідні для виробництва автомобілів, зокрема, вантажівок і фур. Тож у найближчий час вартість вантажних перевезень, а отже, й споживчі ціни – лише ітимуть угору.

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