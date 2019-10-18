Трамп звинуватив демократів у створенні загрози для американської демократії

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у створенні загрози для «самої демократії» та виступив з новою порцією критики на адресу своїх опонентів, включно із спікером Палати представників Ненсі Пелосі, у зв'язку з розслідуванням щодо питання про імпічмент.

«Чим більшого досягає Америка, тим більше ненависті і гніву відчувають ці божевільні демократи. Вони божевільні», - сказав Трамп, виступаючи у комплексі American Airlines Center в Далласі.

Нагадаємо, Пелосі ініціювала розслідування щодо імпічменту у Палаті представників у зв'язку з появою інформації про те, що Трамп намагався переконати президента України Володимира Зеленського почати розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

На кін поставлено виживання самої американської демократії", - заявив президент

Трамп назвав розслідування щодо імпічменту «полюванням на відьом» і заявив, що демократи намагаються змінити результати виборів 2016 року, на яких він переміг.

«Божевільна Ненсі. Ця божевільна Ненсі, вона божевільна», - сказав Трамп про Пелосі.

«На кін поставлено виживання самої американської демократії", - заявив президент. - "Ось чого вони домагаються. Але ми ніколи цього не допустимо".

Виступ Трампа у Далласі покликаний активізувати його ключовий електорат в штаті, де йому пророкують перемогу на виборах 2020 року. Техас не голосував за демократів на президентських виборах з часів Джиммі Картера в 1976 році, проте із збільшенням числа виборців-демократів у таких великих містах, як Остін і Х'юстон, боротьба може виявитися більш напруженою, ніж зазвичай.

Передбачається, що Трамп не зможе виграти вибори, якщо не отримає голоси 38 вибірників штату у електоральному коледжі. За підсумками двох заходів у Техасі Трампу вдалося зібрати 5,5 мільйона доларів на свою кампанію з переобрання і на користь Національного комітету Республіканської партії.

За підсумками двох заходів у Техасі Трампу вдалося зібрати 5,5 мільйона доларів на свою кампанію з переобрання

Колишній член Палати представників і кандидат в президенти від Демократичної партії Бето О'Рурк, за рейтингами відстає від своїх суперників, провів власне захід у техаському місті Гранд-Прері.

«Президент сіє ненависть і расизм. Він намагається змусити людей боятися існуючих між ними відмінностей. Але сьогодні техасці згуртуються, і ми всі разом дамо цьому відсіч », - написав О'Рурк у Twitter.

До початку мітингу президент відвідав церемонію відкриття нового заводу компанії Louis Vuitton поруч з містом Альварадо. У заході взяв участь Бернар Арно, голова французького конгломерату, який займається випуском дорогих брендів. Також на відкритті були присутні донька та радниця Іванка Трамп з її чоловіком Джаредом Кушнером.

Louis Vuitton поставила підпис під «Обіцянкою американських робітників» - ініціативою адміністрації Трампа по збільшенню високооплачуваних робочих місць в США. Фабрика з виробництва виробів зі шкіри в Кіне, невеликому містечку поряд з Альварадо, забезпечить роботою близько 1000 чоловік у найближчі п'ять років. Округ, в якому був побудований завод, надасть компанії податкові пільги терміном на десять років.

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