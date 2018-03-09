Президент Трамп погодився зустрітися з керівником Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп погодився “до травня” зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, щоб обговорити згортання програм ядерної зброї Пхеньяна.

Несподіване оголошення про це зробив у четвер увечері у Вашингтоні голова відомства національної безпеки Південної Кореї Чон Ий Йон.

Південнокорейський представник передав усне запрошення від лідера Північної Кореї з його переговорів у Пхеньяні на початку цього тижня.

“Президент Трамп висловив вдячність за інформування про переговори і сказав, що він “до травня” зустрінеться з Кім Чен Ином, щоб досягти постійної денуклеаризації”, - сказав посадовець.

Чон Ий Йон очолював делегацію Південної Кореї на зустрічі з північнокорейським лідером у Пхеньяні у понеділок. Згодом, він передав бажання Кім Чен Ина вести переговори зі США про ядерне роззброєння та обіцянку на час переговорів припинити ядерні та ракетні випробування.

За словами південнокорейського представника, Пхеньян заявив, що Північній Кореї “не потрібно буде мати ядерну зброю, якщо буде гарантована безпека режиму та усунена військова загроза для тієї країни”.

Уряд Північної Кореї ще не підтвердив слова південнокорейського представника про потенційні домовленості та запрошення.

У дописі в Twitter пресс-секретар Сара Гакабі Сандерс підтвердила, що Трамп прийме запрошення зустріти Кім Чен Ина “там і тоді, коли буде визначено”, й додала, що “тим часом усі санкцій і максимальний тиск мають тривати”.

Можливість переговорів про ядерне роззброєння значно зменшила б напруженість, викликану низкою ракетних запусків та випробувальних ядерних вибухів, активізованих Північною Кореєю за останні два роки.

Пхеньян заявляв про плани розробити міжконтиненталбні балістичні ракети з ядерними боєголовками, що були би здатні вражати територію США.

Політика “максимального тиску”, проголошена президентом Трампом, привела до посилення у 2017 року санкцій, які обмежили експорт Північною Корею вугілля, залізної руди, текстилю і морепродуктів.

Адміністрація Трампа також наголошувала на готовності застосувати силу для того, щоб ліквідувати ядерну загрозу.

У той час як США посилили тиск, керівництво в Сеулі скористалося дипломатичними контактами під час минулої Зимової Олімпіади на півдні Корейського півострова.

З листопада 2017 року Північна Корея не здійснювала ракетних випробувань.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін в оприлюдненій речником заяві сказав у п’ятницю, що зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином була б “історичним кроком” на шляху до без’ядерного статусу Корейського півострова.

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