Нова стратегія США в Афганістані: «воювати, щоб перемогти!»

Президент дав зрозуміти, що нова стратегія передбачає збільшення військового контингенту США, але не назвав конкретні цифри





Президент Дональд Трамп відмовився від попередніх закликів до швидкого виведення військ з Афганістану і підтвердив подальшу участь США у війні, яка триває вже 16 років.



За словами президента, американські військові повинні «воювати, щоб перемогти».



При цьому він старанно уникав деталей про чисельність військ, які можуть бути додатково дислоковані для участі в найдовшій для США війні.



У зверненні, присвяченому накресленню нової стратегії США в Афганістані, президент Трамп оголосив, що США йдуть від підходу, «заснованого на терміни», і замість цього будуть пов'язувати свою допомогу з результатами і сприянням уряду Афганістану, Пакистану та іншими факторами.



«Америка буде працювати з урядом Афганістану, поки ми будемо бачити цілеспрямованість і прогрес, - сказав Трамп. - Але наша відданість не буде необмеженою, і наша підтримка не означає повну свободу дій».



При цьому Трамп не входив у деталі про те, як буде оцінюватися прогрес.



Хоча Трамп наполягав, що він «не говоритиме про чисельність військ» або заздалегідь повідомляти про кроки військових, він натякнув, що погодився з пропозицією Пентагону збільшити військовий контингент приблизно на 4 тисячі осіб. В даний час в Афганістані перебувають близько 8 400 американських військових.



«Ми попросимо наших союзників у НАТО і глобальних партнерів підтримати нашу нову стратегію через відповідне збільшення своїх контингентів і додаткове фінансування. Ми впевнені, що вони підуть на це», - сказав він.



З аналогічною заявою виступив міністр оборони Джим Маттіс, який зазначив, що кілька союзників погодилися збільшити чисельність своїх військ.



Говорячи про розуміння перемоги, Трамп був безкомпромісним.



Він заявив, що американські військові будуть «воювати, щоб перемогти» - атакувати ворогів, «тиснути» аль-Кайду, запобігати терактам проти американців і знищувати угруповання «Ісламська держава», відділення якого пустило свої коріння в Афганістані, поки США боролися з екстремістами в Сирії та Іраку.



Трамп визнав, що його «природний інстинкт підказував, що треба вивести війська». В ході передвиборчої кампанії він дійсно не раз говорив, що Афганістан є нерозв'язною проблемою, яка потребує поспішного виведення американських військ. Після вступу на посаду він заявив, що прийшов до висновку, що такий підхід може створити вакуум, який «миттєво заповнять» терористи, включаючи аль-Кайду та «Ісламську державу».



Чисельність американського контингенту на своєму піку, при адміністрації Обами в 2010-2011 роках, сягала приблизно 100 тисяч осіб. Трамп сказав, що американці «втомилися від війни без перемоги».



«Я поділяю розчарування американського народу», - сказав Трамп, виступаючи на спільній військовій базі Fort Myer-Henderson Hall в Арлінгтоні, штат Вірджинія.



«Але врешті-решт ми переможемо», - запевнив він.



Незабаром після виступу Трампа глава Пентагону Маттіс сказав, що доручив голові Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США керуватися стратегією президента щодо Південної Азії, яку він обговорюватиме із союзниками у НАТО.



У той же час деякі колишні військові вже піддали критиці нову стратегію президента.



Підполковник у відставці Деніел Дейвіс розповів «Голосу Америки», що служив в Афганістані у 2010 році, «коли там було 140 тисяч військовослужбовців США і НАТО».



За його словами, він «не з чуток знає, що заколотників і терористів не можна перемогти військовими засобами».



«Якщо не відправляти туди десятки тисяч військових з бойових частин США, цю війну виграти не можеш, - сказав Дейвіс. - Неважливо, що говорить президент, цю війну просто не виграти військовими засобами. Стратегія, яка полягає у військовій поразці ворога, приречена на провал - так само, як і інші спроби за останні 16 років».

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