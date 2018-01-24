Чутки про Трампа покращили життя акул

Американські благодійні організації, які здійснюють проекти, що спрямовані на охорону акул та ін., повідомили про несподіваний приплив пожертв на тлі чуток про буцімто відразу, яку Дональд Трамп відчуває до цих тварин. На це звертає увагу американське видання The Hill.

Підставою для пожертв стали нещодавні повідомлення ЗМІ про заяви багаторічної давнини американської зірки дорослого кіно Стормі Деніелс про буцімто близькі стосунки із Трампом у 2006 році. Серед іншого, у 2011-му жінка заявила одному з видань, що одного разу під час спільного перегляду передачі про акул разом і Трампом останній заявив, що хоча він активно жертвує на різні доброчинні організації, він ніколи не пожертвує захисникам акул і взагалі хоче, щоб всі акули вимерли.

Інтерв'ю акторки цілком може бути свідомою пародією, або перебільшенням. У Білому домі категорично заперечували будь-які відносини у минулому між Трампом та акторкою.

Як писав "Голос Америки", раніше у США отримав вірусну популярність гумористичний пасаж, замаскований під уривок із щойно оприлюдненої книжки про президентство Трампа.

Тоді під виглядом уривку із хітової нової книжки Майкла Вулффа "Вогонь і лють: у Білому домі Трампа" автор оприлюднив інформацію про те, що після перемоги на виборах президента США Трамп вимагав і домігся створення Білим домом цілодобового каналу присвяченого горилам.

Про надходження значної кількості пожертв у час після публікації інформації про нібито фобії Трампа заявили у Atlantic White Shark Conservancy та Sea Shepherd Conservation Society.

Як повідомляло авторитетне американське видання The Wall Street Journal, персональний адвокат Трампа Майкл Коген допоміг Деніелс отримали 130 000 доларів за мовчання про буцімто близькі контакти із Трампом у 2006 році.

При цьому сам Коген та Білий дім заперечили, як стосунки Трампа із акторкою у минулому так і будь-які виплати їй.

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