“Антиглобалістського” Трампа чекають на форумі “глобалістів” у Давосі

Курортне містечко Давос у Швейцарії упродовж тижня буде в полі уваги міжнародних ЗМІ на час “Світового економічного форуму”, що почався у вівторок.

Однією з особливостей цьогорічного зібрання буде участь чинного американського президента - вперше з 2000 року.

Дональд Трамп має виступити на форумі у п’ятницю і спостерігачі вже прогнозують, що він скористається нагодою, щоб наголосити на своїх досягненнях.

Американська преса зауважує, що окрім Трампа у Давос їде також велика група урядовців з Вашингтона включно з державним секретарем та міністрами торгівлі, фінансів й енергетики США.

Український лідер Петро Порошенко регулярний гість форумів у засніженому курорті у якості президента, а раніше міністра, або підприємця.

Російського президента Путіна у Давосі цього року не очікують.

Швейцарська влада повідомила, що обмежуватиме наміри низки груп, які оголосили бажання протестувати під гаслами проти політики Трампа у засипаному снігопадами Давосі.

Але коментатори вже наголошують, що американський президент зможе протиставити своїм опонентам ознаки позитивних тенденцій в економіці США і навіть припущень, що американське зростання тягне за собою покращення у світовій економіці.

В аналізі Reuters йдеться, що Трамп навряд чи зможе стриматися, щоб не зарахувати на свою користь те, що “більше американців зараз мають роботу, зростання ринку цінних паперів, підвищення зростання ВВП до понад 3%, ріст зарплат у низці галузей, падаткове заохочення компанії Apple повернути до США мільярдні накопичення”.

Британська Guardian з нагоди форуму в Давосі звертає увагу на проблему нерівності, ускладнену негативними наслідками глобалізації:

“З 2015 року, як підрахувала доброчинна організація Oxfam, 1% найбагатших тримає у власності більше, ніж решта людей планети. Найбагатші вважають, що у них з бідними немає нічого спільного. Попри теплі слова у Давосі, ніхто з керівників великих компаній не визнає, що вони налаштовують одну країну проти іншої, щоб уникати податків; жодна фірма не заявить чесно про спроби придушити профспілки, або про те, як вони протидіють намаганням урядів регулювати ринок праці, довкілля чи прав на приватність…”.

Критичні голоси в міжнародній пресі зауважують, що очікування від щорічного зібрання багатіїв та посадовців на швейцарському лижному курорті часто завищені.

Проте формула заснованого 47 років форуму спрацьовує у достатній мірі, щоб чимало іменитих учасників вважали за потрібне пробиватися у засніжені швейцарські Альпи і платити немалі гроші.

Квиток на засідання форуму, де виступатиме президент Трамп, стверджує Бі-Бі-Сі, може коштувати 38 тисяч доларів.

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