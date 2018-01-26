«Америка понад усе» не означає «Америка наодинці» – Трамп у Давосі

Президент США виступив з програмною промовою на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі





Президент Дональд Трамп в п'ятницю виступив з програмною промовою в Давосі, заявивши, що Америка відкрита для взаємовигідного ділового співробітництва з усіма країнами світу.



«Як президент Сполучених Штатів я завжди ставлю інтереси Америки на перше місце, - сказав він. - Так само, як лідери інших країн повинні ставити на перше місце інтереси своїх держав. Але гасло «Америка понад усе» не означає «Америка наодинці». Коли розвиваються Сполучені Штати, розвивається і весь світ».



Трамп, який прибув до швейцарського Давоса напередодні, 25 січня, став першим президентом США за останні майже 20 років, які вирішили взяти участь в роботі Всесвітнього економічного форуму. До нього ВЕФ відвідував лише Білл Клінтон в 2000 році.



Виступаючи в ході сесії «Глобальний вплив політики: Америка понад усе», Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати «працюють над реформуванням системи міжнародної торгівлі», домагаючись того, щоб вона «приносила процвітання і вигоди» країнам, які «грають за правилами».



«Режим вільної і прозорої торгівлі неможливий, якщо деякі держави будуть використовувати цю систему на шкоду іншим країнам», - заявив президент США.



Дональд Трамп підкреслив, що Сполучені Штати відтепер боротимуться з «несправедливими правилами ведення торгівлі», приділяючи особливу увагу «розкраданням інтелектуальної власності, промисловим преференцій (з боку держави) і державному плануванню економічної діяльності».



Господар Білого дому заявив, що одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів для США залишається боротьба з тероризмом.



Він нагадав, що сили міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, «звільнили майже 100 відсотків території, займаної угрупованням «Ісламська держава» в Іраку і Сирії, але боротьба з терористами поки що не закінчена. Американська адміністрація має намір також домогтися того, щоб притулком для терористичних угруповань не став Афганістан.

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