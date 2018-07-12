Трампа назвали "єдинорогом верхи на єдинорозі", а він похвалив автора порівняння

Колишній високопосадовець Білого дому, який був об'єктом невпинних нападок та висміювань у ЗМІ написав книгу "Брифінг: політика, преса та президент". З її змістом встигло ознайомитись видання The Guardian.

В одному із пасажів, які цитують ЗМІ, Шон Спайсер назвав Трампа "єдинорогом" (unicorn). Дане слово в Америці використовують для позначення унікальних, безпрецедентних явищ.

Характеристику Спайсера адресовану Трампу можна перекласти, як "унікум на унікумі їде та унікумом поганяє".

"Я не думаю, що ми колись побачимо кандидата подібного Трампу, - пише Спайсер. - Його мало хто зможе наслідувати, бо його дії межують із надзвичайним ризиком. Він єдиноріг, який їде по веселці верхи на іншому єдинорозі. Мало хто насмілився би наслідувати його прямолінійність, його здатність перетворювати здавалося б неминучу катастрофу на атаку на його опонентів - це те, чому не навчиш політиків".

Образ веселки також часто використовується в англійські мові для позначення виняткових, надзвичайних явищ. Характеристику Спайсера адресовану Трампу можна перекласти, як "унікум на унікумі їде та унікумом поганяє".

Книгу має бути оприлюднено 24-го липня. Видання The Guardian відзначає, що значна частина книги присвячена аналізу різноманітних скандалів та скандальчиків, які супроводжували роботу Спайсера у Білому домі, але водночас книга містить і цікаві подробиці щодо роботи Пола Манафорта у виборчому штабі Трампа.

Спайсер, відзначають журналісти, змалював роль Манафорта у штабі, як вирішальну для консолідації виборчої кампанії Трампа у вирішальний момент

Спайсер, відзначають журналісти, змалював роль Манафорта у штабі, як ключовому для консолідації виборчої кампанії Трампа у вирішальний момент. Спайсер пише, що саме Манафорт чітко організував штаб, який до того працював доволі хаотично.

Така характеристика розходиться із оцінкою самого президента США, який на тлі звинувачень проти Манафорта, заявив, що останній відіграв малу роль у роботі виборчої кампанії на виборах 2016-го року.

Сам Дональд Трамп минулого місяця похвалив нову книгу Спайсера.

"Мій друг, людина, яка справді бачила життя та політику так, як мало хто інший, написав чудову книгу "Брифінг: політика, преса та президент". Він пише з душею та знанням. Добре написано. Купуйте", - заявив Трампа на своїй сторінці у Twitter.

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