Пелосі: статті імпічменту будуть відправлені до Сенату, коли там затвердять правила розгляду

Наступного дня після того, як Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа, спікер Ненсі Пелосі заявила, що не відправить статті імпічменту до Сенату і не призначить прокурорів, доки сенатори не погодять правила розгляду.

«Коли ми побачимо, що у них вийшло, ми зрозуміємо, кого і у якій кількості відправляти», - заявила вона у ході щотижневої прес-конференції на Капітолійському пагорбі.

Сенат не може почати розгляд, поки не отримає від Палати представників статті імпічменту.

Відповідаючи на питання про те, наскільки ймовірний справедливий процес у Сенаті, як передбачено Конституцією, Пелосі сказала, що батьки-засновники США навряд чи розраховували, що і президент, і лідер Сенату будуть нехтувати існуючими правилами.

Тим часом Трамп обурився в «Твіттері»: «Пелосі відчуває, що її фарс з імпічментом настільки нікчемний, що боїться представити його Сенату, який може призначити дату і покласти край усій цій махінації, якщо вони відмовляться з'явитися».

Сенатор Ліндсі Грем у четвер вранці написав у «Твіттері», що, якщо Пелосі не відправить статті імпічменту до Сенату, це стане «кричущим порушенням Конституції, актом політичної боягузтва» і «фундаментально несправедливим» кроком щодо Трампа.

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