Трамп повинен вирішити питання щодо участі його юристів у процесі імпічменту до 6 грудня

Юридичний комітет Палати представників у п'ятницю позначив крайній термін, протягом якого президент Дональд Трамп може повідомити про участь своєї юридичної команди у процесі розслідування про можливий імпічмент.

Президент повинен не пізніше 6 грудня сповістити комітет про можливу участь свого юрисконсульта для надання свідчень, в тому числі з боку людей, які були присутні при телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Юридичний комітет наступного тижня має розпочати розгляд підсумків розслідування про імпічмент для того, щоб вирішити питання про можливе подання статей імпічменту для голосування в нижній палаті Конгресу. Комітет направив президенту лист, у якому йдеться про те, що Трамп повинен сповістити конгресменів про участь його юриста у процесі імпічменту не пізніше 17:00 за східно-американським часом у п'ятницю 6 грудня.

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