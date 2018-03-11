Трампа застерігли не гепнутися на заднє місце через Кім Чен Ина

Голова Сенатського комітету США з питань національної безпеки Рон Джонсон закликав президента США не дати Північній Кореї надурити США і зберігати максимальний тиск на Пхеньян до моменту повного ядерного роззброєння режиму. Про це законодавець заявив в ефірі каналу Сі-Ен-Ен, повідомляє видання The Hill.

Заява сенатора-республіканця прозвучала на фоні повідомлень про готовність Пхеньяну провести переговори зі США щодо повного ядерного роззброєння за умови особистої зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа. Останній вже заявив, що сама можливість подібної угоди виникла завдяки тиску його Адміністрації на КНДР, але раніше зауважив, що Америка готова, як до переговорів так і до максимально жорстких дій у разі нещирості північнокорейського режиму.

Президент США також заявив, що санкції проти КНДР залишатимуться у силі аж до укладення угоди.

"Ми мусимо не дозволити себе знову надурити. Давайте не дозволимо КНДР вчинити з нами так само, як Люсі вчинила із Чарлі Брауном", - заявив Рон Джонсон з приводу можливої угоди про денукліаризацію КНДР.

Люсі часто дурить довірливого Чарлі. Наприклад, в останній момент прибирає з під його ноги футбольний м'яч через що Чарлі болісно падає на спину

Джонсон також відзначив, що виступи співавтором заклику групи законодавців до Трампа зберігати максимальний тиск на КНДР аж до підтвердження повного ядерного роззброєння Пхеньяну.

Чарлі Браун та Люсі персонажі традиційно популярного серед американців мультиплікаційного фільму "Дрібнота" (Peanuts - прим. ГА), іншим відомим персонажем якого є песик Снупі.

Люсі часто дурить довірливого Чарлі. Наприклад, в останній момент прибирає з під його ноги футбольний м'яч через що Чарлі болісно падає на спину.

Зловтішання Люсі над Чарлі обіграли і у популярному в Україні мультсеріалі "Ґріффіни" (Family Guy - прим. ГА). Головний герой серіалу Пітер особисто мститься Люсі за жорсткоі жарти над Чарлі Брауном.

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