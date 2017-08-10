Трамп: Північна Корея має дуже нервувати, а от американцям немає чого перейматись

Американці мають почуватись комфортно з приводу ситуації довкола КНДР, натомість останній варто нервуватись. Про це президент США заявив ЗМІ.

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.. з ними стануться такі речі, які вони вважали неможливими. Зрозуміло? Давно вже він попихає світом

"Люди Америки мають бути цілком спокійні. Якщо Північна Корея зробить будьщо, якщо навіть подумає напасти на тих, кого ми любимо, чи представляємо, на наших союзників, чи нас самих, вони можуть дуже, дуже нервуватись. Поясню чому. Хай дуже нервують. Бо з ними стануться такі речі, які вони вважали неможливими. Зрозуміло? Давно вже він попихає світом", - заявив президент США.

Водночас Дональд Трамп уникнув відповіді про можливість превентивного удару США по КНДР, відзначивши, що на відміну від попередньої адміністрації не буде заздалегідь повідомляти про дії американських військових.

При цьому лідер США наголосив, що його попередня обіцянка відплатити КНДР на погрози небаченими "вогнем та гнівом" була "недостатньо жорсткою".

Президент також наполіг на тому, що в адміністрації США немає незгоди з приводу політики щодо КНДР. Президент США наголосив, що має 100% підтримку військових та багатьох світових лідерів.

Дональд Трамп також відзначив, що завжди готовий розглянути переговори, але зауважив, що переговори про припинення військовї ядерної програми КНДР ведуться вже 25 років.

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