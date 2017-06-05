Свідчення екс-директора ФБР вже назвали "бомбою" під Трампа, але гарвардський правник вважає інакше

Свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі перед Сенатським комітетом із розвідки, які заплановані на четвер, можуть зрештою допомогти президенту США, незважаючи на їх зміст. Про це американському каналу MSNBC заявив професор права Гарвардського університету Алан Дершовіц.

Після звільнення Комі, президент США Трамп буцімто заявив голові МЗС Росії Лаврову, що зняття Комі з посади зменшило тиск на президента. Трамп також нібито називав Джеймса Комі "божевільним"

Низка американських ЗМІ, з посиланням на джерела близькі до колишнього очільника ФБР, раніше повідомили, що Джеймс Комі планує розповісти законодавцям, що президент США в ході особистих зустрічей просив його припинити розслідування щодо колишнього радника Трампа з нацбезпеки Флінна та вимагав у нього гарантій особистої відданості. Так прохання, якщо вони мали місце, прозвучали на фоні розслідувань з приводу втручання Росії у президентські вибори у США у 2016-му році та можливої змови представників виборчого штабу Трампа з російським урядом.

Як відомо, після звільнення Комі, президент США Трамп буцімто заявив голові МЗС Росії Лаврову, що зняття Комі з посади зменшило тиск на президента. Трамп також нібито називав Джеймса Комі "божевільним".

Професор права Гарвадського університету Алан Дершовіц відзначив, що хоча політично свідчення Комі можуть стати шкідливими для Трампа, з правової точки зору вони дозволять юристам президента зрозуміти, якого роду база стоїть за потенційними звинуваченнями на адресу президента у правовому полі.

Кожен адвокат хоче знати, якими будуть свідчення проти його підзахисного. Саме тому адвокати і ненавидять слухання перед присяжними, але люблять судові розгляди, де можна почути, що власне буде використано проти клієнта

“Це може зашкодити Трампу політично, але допоможе йому з точки зору права. Чому? Бо кожен адвокат хоче знати, якими будуть свідчення проти його підзахисного. Саме тому адвокати і ненавидять слухання перед присяжними, але люблять судові розгляди, де можна почути, що власне буде використано проти клієнта”, - сказав каналу MSNBC Дершовіц.

Протягом деякого часу американські медіа повідомляли про буцімто існування у Білого дому планів використати поноваження президента, щоб не допустити виступу Комі перед законодавцями. У понеділок стало відомо, що Білий дім не планує перешкоджати свідченням Комі. Про це заявила прес-служба Білого дому.

"Повноваження президента за бажанням звертатись до свого привілею у питанні збереження державної таємниці добре відомі, але щоб полегшити швидкий та ретельний розгляд фактів, які прагне визначити Сенатський комітет із розвідки, президент не буде застосовувати згаданий привілей до запланованих свідчень Джеймса Комі", - йдеться у заяві Білого дому.

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