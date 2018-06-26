Трамп дорікає Harley-Davidson за перенесення виробництва зі США через торговельну війну з ЄС

Президент США розкритикував компанію Harley-Davidson (Харлей-Девідсон) - виробника знаменитих американських мотоциклів за рішення перенести деякі виробничі потужності за кордон після того, як Європа відповіла своїми обмеженнями на запроваджені Трампом мита на європейську продукцію.

Ситуація з Harley-Davidson стала найяскравішим прикладом непередбачуваних наслідків торговельних воєн, які, на думку президента Трампа, необхідні для захисту американських виробників.

Раніше Трамп називав цю компанію американським символом і зразком успішного національного виробника.

“Здивований, що Harley-Davidson виявилася першою з поміж усіх компаній, яка підняла білий прапор. Я активно боровся за них, і зрештою вони не платитимуть мито за експорт до ЄС, від якого зазнаємо втрат у торгівлі на $151 мільярд. Податки - це лише відмовка. Harley - майте терпіння!” - написав Трамп у Twitter у понеділок увечері.

Компанія повідомила, що для європейського ринку вироблятиме мотоцикли на своїх заводах в інших країнах: в Австралії, Бразилії, Індії і Тайланді.

Євросоюз оголосив цього місяця, що вимушений накладати додаткові мита на деякі американські товари після того, як адміністрація Трампа запровадила мита на європейську сталь і алюміній.

Harley-Davidson, яка має свою штаб-квартиру у штаті Вісконсин, повідомила, що мито в ЄС стало тягарем і загрозою для продажу мотоциклів у різних країнах світу.

Компанія вважає, що європейські тарифи додавали б у середньому $2 200 до ціни мотоцикла у ЄС, якщо його експортувати зі Сполучених Штатів.

Минулого року Harley-Davidson продала у Європі майже 40 тисяч мотоциклів - ⅙ від усієї продукції, проданої у різних країнах.

Реструктуризація виробництва, оголошена компанією, може поставити під загрозу сотні робочих місць на заводах у США.

Спікер Палати представників американського Конгресу республіканець Пол Раян сказав, шо рішення Harley-Davidson показує, що підвищення торговельних бар'єрів є негативним кроком.

“Найкращий спосіб допомогти американським робітникам, споживачам, і виробникам - це відкривати для них нові ринки, а не підвищувати перешкоди на нашому ринку”, - сказав Пол Раян у понеділок.

Речниця Білого дому Сара Сандерс сказала журналістам, що ЄС “намагається покарати робітників у США несправедливою і дискримінаційною торговельною політикою”.

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