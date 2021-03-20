Курорт Трампа у Флориді закрили на карантин через спалах коронавірусу

Курорт Мар-а-Лаго у Флориді, що належить колишньому президенту США Дональду Трампу, частково закрили через спалах там коронавірусу. Про це повідомляють американські медіа із посиланням на працівників клубу. Інформацію також підтвердив працівник рецепції.

Кілька працівників відправили на карантин, однак невідомо, чи зачепило це колишню першу родину Америки.

Трампи переїхали у Мар-а-Лаго у січні в день інавгурації нового президента Джо Байдена. Відтоді, пише NBC, колишній глава країни живе там непублічним життям: грає у гольф, зустрічається із друзями й лідерами Республіканської партії й планує свою подальшу політичну кар'єру, зокрема, розглядає можливість взяти участь у виборах президента 2024 року.

Минулої осені Трамп перехворів на коронавірус, лежав у лікарні біля Вашингтона, а пізніше отримав щеплення від COVID-19.

Торік після зустрічей у Мар-а-Лаго, зокрема, із екс-президентом Трампом та його родиною, один із високопосадовців Бразилії отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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