Трамп використав "Гру престолів", щоб оголосити санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп обіграв фразу із серіалу "Гра престолів" для того, щоб анонсувати запровадження санкцій проти Ірану.

"Cанкції наближаються. 5-го листопада", - говорить стилізований напис на фото з зображенням Трампа.

1-го листопада президент США Дональд Трамп заявив, що для підтримки глобального енергетичного ринку достатньо нафти і без Ірану. Тим самим Трамп дав зелене світло для повторного запровадження енергетичних санкцій на Ісламську Республіку наступного тижня.

«Маємо достатнє нафти та нафтопродуктів з інших країн, крім Ірану, для того, щоб дозволити значне скорочення обсягів нафти та нафтопродуктів, придбаних від Ірану або через іноземні фінансові установи», – сказав Трамп у офіційній заяві.

Раніше США провели переговори з системою міжбанківської передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи

Раніше у жовтні Сполучені Штати провели переговори з системою міжбанківської передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Про це Reuters заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

За його словами, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як у 2012 році, до підписання ядерної угоди. У США немає більшості в раді директорів SWIFT, однак Білий дім може запроваджувати санкції щодо системи доти, доки вона не відключить Іран.

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