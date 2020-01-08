Трамп підкреслив роль НАТО у збереженні миру на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп поговорив у середу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Розмова була присвячена ситуації на Близькому Сході.

Як наголошується у заяві Білого дому, президент Трамп підкреслив зростаючу роль НАТО у запобіганні конфліктів і збереженні миру у близькосхідному регіоні. У Альясні ж повідомили, що Трамп та Столтенберг погодились, що НАТО може збільшити свою роль у боротьбі проти міжнародного тероризму.

Як відзначається у заяві НАТО, альянс відіграє ключову роль у боротьбі проти міжнародного тероризму, у тому числі і проводячи місії з підготовки в Іраку та Афганістані, та будучи членом Глобальної коаліції проти терористичного угрупування ІДІЛ.

Раніше у середу президент Трамп виступив із заявою щодо іранського ракетного удару по військових базах в Іраку. Президент оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Тегерана і закликав країни, які підписали ядерну угоду з Іраном, вийти з неї, наслідуючи приклад США.

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