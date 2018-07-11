Трамп на саміті НАТО: я борюся за американських фермерів

«В Брюсселі, але завжди думаю про наших фермерів» - написав Трамп у пості в Twitter.

Критики адміністрації президента США застерігають, що антагоністичні торгівельні кроки нашкодять американським фермерам, що вирощують зернові культури, наприклад, соєві боби.​

Втім, за словами Трампа, «фермери були у скрутній ситуації останні 15 років». Він звинувачує торгівельні бар’єри та тарифи інших країн за руйнування американського фермерського бізнесу. Він обіцяє покращити стан фермерства, але «це не станеться надто швидко» - говорить президент.​

«Я борюсь за рівні можливості для наших фермерів і переможу!» - додав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп виступив з різкою критикою позиції Німеччини на зустрічі лідерів країн НАТО, що відбулась в середу в резиденції посла США до Бельгії перед початком офіційної програми саміту. Звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.

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