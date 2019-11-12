Екс-посолка США в ООН розповіла про правдивість Трампа

Екс-посолка США в ООН Ніккі Гейлі в ефірі каналу NBC заявила, що вважає, що президент США Дональд Трамп був правдивим у спілкуванні із нею. Гейлі також заявила, що у неї ніколи не виникало сумнівів у здатності Трампа виконувати свою роботу. Коментарі Гейлі припадають на час розслідування Демократичної партії США щодо початку процедури імпічменту президента Трампа. Раніше Гейлі також заявила, що колишні високопосадовці адміністрації США, керівник апарату Білого дому, Джон Келлі та держсекретар Рекс Тіллерсон просили її допомогти їм "врятувати країну" від Трампа. Обидва заперечили ці закиди.

"У будь-якому випадку, коли я працювала з ним, він був правдивим, він слухав мене, і з ним було добре працювати", - відзначила Гейлі, "У мене ніколи не було сумнівів у тому, що він може впоратись зі своєю роботою".



Гейлі також виступила проти імпічменту президента США, вказавши що не бачить для цього підстав, і заявила, що самі американці на виборах мають вирішити долю президента.

Закиди Гейлі на адресу Тіллерсона та Келлі містяться у її новій книзі. Коменатори припускають, що заяви Гейлі можуть бути пов'язані із просуванням цієї книги, а також тим, що вона має політичні амбіції.

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