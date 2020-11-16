Юристи президента Трампа відкликали низку вимог у невизнанні результатів виборів, однак продовжують оскаржувати деякі порушення

Президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати, що програв на виборах, і наполягає на тому, що виборчий процес позначився фальсифікаціями. Юристи президента в неділю подали оновлений позов у федеральний суд штату Пенсильванія, оскаржуючи порушення на місцях в опрацюванні бюлетенів, надісланих поштою, пише Politico.

Позивачі стверджують, що у деяких регіонах, які схиляються у бік демократів, виборчі комісії більш прихильно ставилися до виборців, даючи їм можливості виправити помилки в надісланих поштою бюлетенях. А в регіонах, де переважають республіканці, виборцям не давали такої можливості.

Попри повідомлення видання The Washington Post, як пише Fox News, команда Трампа заявила, що до позову включили їхні попередні заяви про незаконність опрацювання майже 700 тисяч бюлетенів, які надійшли поштою, через відсутність спостерігачів від президента під час підрахунку. Новий позов містить згадку про це, але не має вимог не зарахувати ці голоси. Слухання справи розпочнеться у вівторок.

Деякі оглядачі кажуть, що оновлений позов стосується кількох тисяч спірних бюлетенів і не вплине на загальний результат голосування. Зараз у Пенсильванії підраховано 99 відсотків бюлетенів. Байден випереджає Трампа на майже 70 тисяч голосів.

Водночас, як повідомляє CNN, місцеві суди відхилили низку позовів консервативних виборців у штатах Джорджія, Вісконсин, Пенсильванія та Мічиган, які апелювали до різноманітних порушень під час голосування.

Юристи виборчого штабу президента досі не змогли домогтись визнання в судах масштабних порушень в Пенсильванії чи інших штатах.

У суботу, десятки тисяч прихильників президента зібралися на мітинг у Вашингтоні під гаслами "зупиніть крадіжку виборів". На противагу їм у столиці вийшли і опоненти президента. Більше 20 осіб було затримано поліцією через сутички між протестувальниками в Вашингтоні.

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