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США

Трамп поставив собі оцінку за роботу в Білому домі

  • Голос Америки

«А+» - заявив президент Трамп, відповідаючи на запитання журналістів

Президент США Дональд Трамп високо оцінив свою роботу в Білому домі

Відповідаючи на запитання під час співбесіди на програмі «Fox & Friends» у четвер про те, яку оцінку він поставив би його президентству, Трамп почав з критики розслідування спеціального прокурора щодо можливої змови між його передвиборчою кампанією та Росією, а відтак нарешті відповів на запитання: ‘Я б поставив собі А+’.

«Ніхто не зробив того, що я міг зробити», - сказав він. «І я зробив це, незважаючи на те, що над моєю головою висить хмара-фальшива, яку просто вигадали».

Трамп неодноразово засуджував розслідування про втручання Росії в виборах 2016 року, називаючи його «обманом» та «полюванням на відьом», організованим демократами, щоб підірвати його президентство.

«Це те, що використовують демократи для спроби виправдати свою поразку на виборах, в електоральному коледжі», - заявив Трамп у четвер. «Це був для них абсолютний, цілковитий провал в колегії виборників».

З часу приходу до влади в січні 2017 року, рейтинги схвалення Трампа зберігаються на низькому рівні, хоча його оцінки трохи піднялися останніми місяцми. Станом на четвер, за даними веб-сайту RealClearPolitics, 41,7% опитаних американців схвалюють роботу президента Дональда Трампа.

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