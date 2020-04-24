Заява Трампа з приводу масових вбивств вірмен в Османській імперії викликала критику вірменської діаспори

Президент Дональд Трамп 24-го квітня випустив заяву, приурочену до Дня пам'яті жертв масового вбивства вірмен в Османській імперії. Текст заяви був опублікований у п'ятницю вранці на сайті Білого дому. Позицію президента США засудили у вірменській діаспорі у США.

У цей день пам'яті ми висловлюємо повагу тим, хто постраждав і втратив свої життя

Трамп підкреслив, що Мец Егерн - масові звірства по відношенню до вірмен, здійснені владою Османської імперії - є в очах світової спільноти "одним з найстрашніших масових злодіянь ХХ століття".

Півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або замучені до смерті починаючи з 1915 року, в останні роки існування Османської імперії.

У грудні 2019-го року Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, у якій масове вбивство вірмен в Османській імперії на початку 20-го століття визнається геноцидом. У жовтні документ був схвалений Палатою представників Конгресу США. Туреччина засудила цю ініціативу.

"У цей день пам'яті ми висловлюємо повагу тим, хто постраждав і втратив свої життя, і у той же час підтверджуємо нашу прихильність справі створення більш гуманного і мирного суспільства, - йдеться у заяві Дональда Трампа. - Ми вітаємо зусилля вірмен і турків визнати і враховувати їх болісну історію. У цей день ми вважаємо, що нашим обов'язком є пам'ять про тих, хто постраждав і загинув, і підтверджуємо нашу прихильність захисту вразливих релігійних і етнічних меншин у всьому світі".

Позицію президента США з приводу вбивст вірмен в Османській імперії засудили в організації вірменської діаспори у США Armenian National Committee of America.

"Заперечення Геноциду вірмен це політика створено в Анкарі, експортована до Америки, та втілювана у Вашингтоні президентом Трампом, - заявив виконавчий директор Armenian National Committee of America Арам Сурен Хампарян. - Вчергове президент Трамп зробив «копі-паст» очевидно евфемістичних, образливих викручувань з приводу цієї дати до яких вдавались Барак Обама та інші його попередники – по суті зробивши адміністрацію США останнім значним співзмовником Туреччини у створенні перешкод правосуддю щодо Геноциду вірмен”, - йдеться у заяві опублікувані на сайті Національного вірменського комітету США.

Як відзначає ведучий каналу Сі-Ен-Ен Джейк Тепеер, позиція Трампа щодо даної сторінки історії "продовжує тривалу низку заяв президентів, як демократів так і республіканців, які відмовляються назвати турецьку різанину вірмен "геноцидом", - відзначив з приводу заяви Трампа ведучий каналу Сі-Ен-Ен Джейк Теппер.

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