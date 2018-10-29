Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Кожен має дати відсіч антисемітизму - речниця Білого дому

Показати коментарі

Президент США та перша леді вшанують пам'ять жертв розстрілу у синагозі Піттсубргу

У вівторок президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп відвідають місто Піттсбург, щоб підтримати єврейську спільноту та вшанувати загиблих у масовому розстрілі, влаштованому в місцевій синагозі зловмисником. Про це заявила речниця білого дому Сара Сандерс.

Сандерс назвала злочин "мерзенним", "звірством" і відзначила, що американські ЗМІ негайно поспішили звинуватити президента Трампа у причетності до трагедії.

На кожному лежить відповідальність дати відсіч антисемітизму

У результаті розстрілу зловмисником відвідувачів синагоги в суботу у місті Піттсбург загинули 11 осіб. На місці злочину було затримано 46-річного Роберта Бауерса (Robert Bowers). Онлайн-дописи особи з цим ім'ям вказують на неонацистські погляди, ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".

Речниця Білого дому відкинула закиди ЗМІ та критиків президента Трампа, які пов'язали розстріл із риторикою президента.

"Він любить американських євреїв, члени його родини належать до цієї громади. Президент - дідусь кількох діточок-євреїв. Його донька належить до громади американських євреїв, а його зять - нащадок людей, які пережили Голокост. Завтра президент та перша леді відправляться до штату Пенсильванія, щоб висловити підтримку від імені американського народу та оплакати жертв разом із громадою Піттсбурга", - сказала Сандерс.

Речниця Білого дому також заявила, що на кожному лежить відповідальність дати відсіч антисемітизму.

Дивіться також: Антисемітизм та зброя: Стрілянина у Пітсбурзі сталася не на порожньому ґрунті

Антисемітизм та зброя: Стрілянина у Пітсбурзі сталася не на порожньому ґрунті. Відео
Embed
Антисемітизм та зброя: Стрілянина у Пітсбурзі сталася не на порожньому ґрунті. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG