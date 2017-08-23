Трамп назвав запоруку подолання країною будь-яких викликів

Президент США у середу закликав народ США об'єднатись навколо "спільної людяності" та "громадянства".

“Настав час загоїти рани, які роз'єднують нас, та шукати єдності заснованої на спільних цінносятх, які нас об'єднують”, - заявив президента США Дональд Трамп у ході виступу у місті Ріно, штат Невада.

Президент також назвав чинники, які, на його думку дозволять США впоратись із будь-якими викликами, які постають перед країною.

"Доки ми маємо віру один в одного та впевненість у наших цінностях, жоден виклик не буде нездоланним! ", - заявив президент США.

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