Чи виконає президент Трамп свою обіцянку Путіну? – ЗМІ

Американські та російські військові чиновники проведуть цього місяця переговори, які були заборонені за президентства Обами. Такі двосторонні зусилля можуть знаменувати новий початок у перезавантаженні відносин США і Росії

Адміністрація Трампа запланувала переговори, які відбудуться цього місяця між командуючим ЗС США в Європі та чільним російським військовим командиром – це перша така зустріч з часу, коли в 2013 році колишній президент Барак Обама наклав на такі переговори заборону.

Планована зустріч генерала армії США Кертіса Скапарротті, який є командуючим ЗС США в Європі та головнокомандувачем об’єднаних союзницьких сил НАТО, і генералом армії РФ Валерієм Герасімовим, як повідомлють, може відбутися через кілька тижнів - приблизно через рік після того, як Трамп прийшов до влади і пообіцяв покращити відносини між двома провідними у світі військовими потугами. Таку обіцянку президента Трампа затьмарили звинувачення у змові його кампанії з Москвою, щоб забезпечити йому перемогу на президентських виборах 2016 року. Однак, найостанніші двосторонні зусилля можуть знаменувати новий початок у перезавантаженні відносин США і Росії.

Про це пише Том Оконнор у статті у виданні Newsweek.

«Це все є частиною нормального процесу ведення дипломатії, і не повинно бути несподіванкою для будь-кого, що є чимало питань, які нам необхідно обговорювати з росіянами», - сказала речниця Державного департамент США Гедер Науерт виданню BuzzFeed News у неділю.

Не повинно бути несподіванкою для будь-кого, що є чимало питань, які нам необхідно обговорювати з росіянами

Вибухові американсько-російські відносини в 21-столітті різко погіршилися через політичну кризу в Україні у 2013 році. У той час, Обама відповів на підтримку Росією прокремлівського президента України Віктора Януковича припиненням діалогу між провідним командиром США сил НАТО і російським військовим керівництвом. Невдовзі після повалення Януковича внаслідок прозахідної революції на початку 2014, Москва захопила Кримський півострів. Спалахнули перегони озброєнь. Як сили НАТО, так і Росії мобілізовано вздовж їх кордонів в Європі, з розміщенням військ, техніки та зброї масштабами, яких не бачили з часів «холодної війни».

Із посиленням трансатлантичних напружень в Європі, Трамп позиціонував себе як політичний союзник російського президента Володимира Путіна. Він критикував жорстку політику Обами стосовно російського колеги, аргументуючи, що вони повинні разом працювати для подолання «Ісламської держави» в Сирії і, засуджуючи великі суми грошей, які США вкладають в НАТО.

Рішення адміністрації Трампа схвалити продаж оборонної летальної зброї Україні в $41,5 млн наново розпалило тертя в Європі.

Всупереч поширеним сподіванням, Дональд Трамп переміг на президентських виборах в листопаді 2016 року. Однак, його перемога була затьмарена розслідуванням його ймовірних зв’язків з російським урядом, який США звинувачують у хакерських нападах на поштові сервери Демократичної партії з метою розповсюдити інформацію, яка завдасть шкоди шансам на обрання Гілларі Клінтон. Із посиленням зусиль США виявитии конкретні докази зв’язків Трампа з Росією, Трамп розійшовся в поглядах з Путіним щодо важливих питань, включно з війною в Сирії та підтримкою НАТО з боку США.

Конгрес США також вдався до заходів, щоб покарати Росію, продовжуючи тактику Обами проти російських дипломатів у США і запроваджуючи санкції щодо окремих осіб та одиниць. У серпні президент Обама попередив, що американсько-російські відносини спустилися до рекордно низького і дуже небезпечного рівня.

Трамп викликав негативну реакцію Москви, коли він визначив Росію і Китай у своїй стратегії національної безпеки «Америка понад усе», оголошеній минулого місяця. Речник Путіна Дмитро Пєсков піддав критиці «імперіалістичний харакетр» тієї стратегії, яка за його словами засвідчила про «неготовність прийняти ідею багатополярного світу». Трампу також стало важко забезпечетися підтримкою серед його європейських союзників, які відсторонили себе від деяких його найбільш спірних рішень, включно з відмовою від Паризької кліматичної угоди, десертифікацією віхової ядерної угоди з Іраном та визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю.

Хоча підтримувана Росією кампанії переваги над очолюваною США коаліцією в Сирії прохолола суперечку між двома іноземними силами у цій розтерзаній війною країні, рішення адміністрації Трампа схвалити продаж оборонної летальної зброї Україні в $41,5 млн наново розпалило тертя в Європі.

США і Росія постійно звинувачують один одного у порушенні Договору від 1987 про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF).

Як передбачається, обидві ці теми стоятимуть високо на порядку денному запланованих на цей місяць переговорів між американським та російським провідними військовими командувачами.

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