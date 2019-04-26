Трамп позитивно оцінив зусилля Путіна з денуклеаризації Кореї

Президент Дональд Трамп у п'ятницю подякував Росії та Китаю за допомогу в переговорах про ядерне роззброєння на Корейському півострові. Про це повідомило агентство Reuters.

Трамп позитивно оцінив коментарі російського президента Володимира Путіна, які той зробив за підсумками переговорів із північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.

«Я вдячний Росії та Китаю за те, що вони нам допомагають», – заявив Трамп, якого цитує агентство AFP.

Президент підкреслив, що він не вважає Китай і Росію суперниками в боротьбі за вплив на Пхеньян, додавши, що всі учасники процесу націлені на одну й ту саму мету.

«Китай допомагає нам тому, що... вони цього хочуть. Їм не потрібні ядерні ракети прямо поруч із їхньою країною», – додав Трамп.

Після саміту з Кімом Путін заявив, що Північна Корея готова продовжити переговори про роззброєння, проте Пхеньяну потрібні міжнародні гарантії безпеки.

Спостерігачі іронічно поставилися до гарантій Путіна. Так журналіст PBS Саймон Островський, поширивши на своїй сторінці у Twitter матеріал NPR під назвою «Кім Чен Ин готовий до денуклеаризації, якщо йому дадуть гарантії безпеки, стверджує Путін», додав:

«Тільки не говоріть Кіму, що Росія розчленовувала Україну, гарантуючи повагу до своїх кордонів в обмін на денуклеаризацію».

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