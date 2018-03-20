Щоб говорити про Україну, Трамп може зустрітись із Путіним - заява президента США

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що він поздоровив президента Росії Володимира Путіна з переобранням і незабаром може зустрітись із ним, щоб обговорити скорочення озброєнь, а також питання України та Сирії. Про це повідомляє Стів Геман, кореспондент "Голосу Америки" у Білому домі.

Відповідну заяву Трамп зробив у Овальному кабінеті Білого дому у ході спілкування із представниками ЗМІ спільно із Саудівським принцом Мухаммедом бін Салманом.

"У нас була дуже хороша розмова і я очікую, що ми зустрінемось у недалекому майбутньому", - наводить слова Трампа Стів Герман.

Раніше РІА "Новости" повідомили, що Дональд Трамп поздоровив Путіна із новим президентським терміном.

Як повідомляється у російських ЗМІ, президенти поспілкувались на запит американської сторони та обговорили питання Сирії та України та підкреслили важливість співпраці. Лідери, як відзначає російська сторона, також обговорили можливість зустрічі високого рівня та проблеми відносинах США-Росія.

Як відзначає інформаційна агенція AFP з посиланнямна Кремль, у ході розмови Путін та Трамп також наголосили на важливості "спільних зусиль для обмеження гонки озброєнь".

Поздоровлення на адресу президента Росії раніше оприлюднили президент Європейської Комісії Жан-Пол Юнкер, канцлер Німеччини Анґела Меркель та ін.

Розмова відбулася після переобрання Володимира Путіна на новий президентський термін на тлі нещодавнього отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Скрипаля, відповідальність за яке на Заході покладають на Росію, та річниці незаконної анексії Криму Росією.

Як відзначають журналісти, сам Трамп не згадав тему отруєння Скрипаля, підсумовуючи розмову із Путіним. Невідомо, чи лідери США та Росії взагалі торкнулися даного питаня.

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