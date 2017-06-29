У США назвали поступки Путіну, на які можливо готовий піти Трамп

Дональд Трамп доручив помічникам у Білому домі підготовити список можливих поступок, які він може використати в якості козирів під час планованої на наступний тиждень зустрічі з Володимиром Путіним - ЗМІ

Співробітникам Ради з національної безпеки США доручено запропонувати низку поступок, на які може піти президент Трамп під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, включно з поверненням у використання Росії двох дипломатичних комплексів, які були закриті адміністрацією президента Барака Обами у відповідь на втручання Москви у торішні вибори в США. Однак, невідомо, що попросять США натомість від Путіна.

Про це повідомляє британське видання Guardian, з посиланням на двох колишніх чиновників США, які знайомі з підготовкою до зустрічі президентів США і РФ.

В Раді з нацбезпеки і Державному департаменті спостерігається сильний опір одностороннім поступкам, спрямованим на поліпшення американсько-російських відносин. Крім цього, в адміністрації президента виступають проти бажання Трампа провести двосторонню зустріч з Путіним під час саміту G20 у Німеччині на формальному рівні, - зазначає видання.

Деякі чиновники аргументують, що зустріч Трампа і Путіна повинна бути короткою і неформально, оскільки зараз відбувається розслідування зв'язків з Росією передвиборчої каманди американського президента. Також скептики наголошують, що Росія не припиняє військові дії в Україні, що лежать в основі американських санкцій.

За словами речника Ради з національної безпеки Майкла Ентона, формат зустрічі двох лідерів поки що не визначений. У той же час, Ентон відмовився відповісти на запитання про опрацювання списку потенційних козирів-поступок Росії.

Колишній заступник помічника держсекретаря у Пентагоні з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас заявила, що закриття російських комплексів і вислання з США підозрюваних шпигунів мали бути лише першим крокам у запровадженні каральних заходів проти Москви за втручання у вибори.

«Якщо президент Трамп почне скасовувати ці заходи, включно з поверненнням у використання РФ комплексів у Мериленді та Нью-Йорку, російський уряд вважатиме, що йому вдалося це безкарно зробити і, вірте мені, вони спробують знову», - сказала Фаркас і зазначила, що Путін часто використовує фразу: «апетит зростає під час їжі».

Оскільки як Конгрес, так і його адміністрація виступають проти поступок Росії, Трамп дотепер був обмеженим у своїх спробах поліпшити відносини з Москвою. Його зустріч з Путіним наступного тижня, однак, дасть йому нагоду формулювати політику на місці.

Але, як зазначає екс-чиновник Держдепартаменту Том Маліновські, непередбачуваним явищем у всьому цьому є сама особа, яка обіймає посаду президента Сполучених Штатів. «Ми не знаємо, що він скаже, коли зустрінеться з майстром-маніпулятором з Кремля».

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