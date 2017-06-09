Як відреагував президент Трамп на свідчення екс-директора ФБР Комі

Президент Дональд Трамп після майже дводенної мовчанки у Twitter відреагував на свідчення колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у Сенатському комітеті з розвідки, який розслідує втручання Росії у президентські вибори США та зв’язки близького оточення Трампа з росіянами.

«Незважаючи на безліч фальшивих заяв і брехні, повне і абсолютне виправдання ... І, це ж треба, Комі виявився джерелом інформаційного витоку!» - написав Трамп у Twitter, порушуючи свою мовчанку біля шостої ранку в п’ятницю.

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Протягом слухань від президента Трампа не надходило жодних коментарів.

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