Росія закриває консульство США у Санкт-Петербурзі у відповідь на рішення Трампа

Росія видворить аналогічну кількість американських дипломатів у відповідь на висилку російських співробітників дипломатичних представництв.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Лавров сказав, що посла США Джона Гантсмана в четвер було викликано до Міністерства закордонних справ Росії, де йому повідомили про відповідь Москви на рішення президента Трама видворити з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство РФ у Сіетлі.

«Заходи у відповідь щодо США включають висилку аналогічного числа дипломатів… Росія також закриває консульство США в Санкт-Петербурзі», - сказав він.

Згідно із заявою Лаврова, Росія вишле з країни 60 американських дипломатів.

«Росія хоче не тільки реагувати на заходи США і Великобританії, але хоче встановити істину в справі Скрипаля», - зазначив міністр.

Він додав, що такий підхід застосовуватимуть і до інших країн, які цього тижня видворили російських дипломатів.

Останніми днями у вияві солідарності з Британією, більше 20 країн, включно з США, багатьма європейськими державами та НАТО наказали понад 150 дипломатам Росії повернутися додому.

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