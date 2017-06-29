Росія – пріоритет Трампа на порядку денному під час поїздки в Європу

Президент Трамп намагатиметься сформувати загальну стратегію для протистояння Росії наступного тижня під час візиту до Польщі та Німеччини на саміті з лідерами іноземних держав, повідомив радник президента з національної безпеки в четвер, передає видання Washington Times.

Очікується, що Дональд Трамп також зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним під час саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі (Німеччина), хоча порядок денний цієї сесії ще не встановлено, зауважив радник із питань національної безпеки Макмастер, пише Washington Times.

«Президент дав зрозуміти, що він хоче, щоб Сполучені Штати та весь світ розвивали більш конструктивні відносини з Росією. Але він також дав зрозуміти, що ми зробимо те, що необхідно для протистояння дестабілізуючій поведінці Росії», – цитує Макмастера видання.

За зустріччю з Володимиром Путіним та дискусіями щодо протистояння Росії будуть уважно стежити, зважаючи на звинувачення демократів щодо того, що кампанія Трампа змовилася з Москвою, щоб втрутитися в президентські вибори. Жодних доказів не було виявлено для підтвердження звинувачень після річного розслідування, але ці заяви все-таки кидають тінь на політику президента Росії, йдеться в статті.

Макмастер зауважив, що зустріч президента з іноземними лідерами включатиме обговорення шляхів запобігання дестабілізуючої поведінки Росії та шляхи співпраці з Росією для просування спільних інтересів.

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