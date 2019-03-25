У The New York Times припустили, що тепер Трамп може переорієнтувати політику США на Росію

Висновок слідчих, що Трамп не змовлявся з Росією, може дозволити Трампу переорієнтувати закордонну політику США на Москву

Висновки слідства Роберта Мюллера, яке зняло з президента США та його штабу підозри у змові з представниками Росії, можуть дозволити йому провадити більш орієнтовану на Росії політику. Про це на сторінках видання The New York Times написав журналіст Пітер Бейкер.



"Команда пана Мюллера підтвердила, що Росія справді намагалась допомогти Трампу перемогти на президентських виборах у США, але висновок слідчих, що Трамп не змовлявся з Росією (заради цього - прим. ГА), може дозволити Трампу переорієнтувати закордонну політику США на Москву та її авторитарного президента Володимира Путіна, вже незважаючи, як раніше, на наслідки таких дій всередині США", - пише Бейкер.



Як відомо, президент США багаторазово називав The New York Times фейковими новинами" та звинувачував в упередженості щодо себе серед іншого при висвітленні теми російського втручання у вибори у США та ходу слідства незалежного прокурора Мюллера.



Раніше Мін'юст США повідомив, що слідство Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори у США дійшло висновку, що представники штабу Трампа не змовились із урядом Росії. При цьому слідство залишило Мін'юсту право зробити власний висновок, чи намагався президент США перешкоджати правосуддю. У міністерстві дійшли висновку, що такого перешкоджання з боку президента не було.



У Демократичній партії США вимагають надання Конгресу тексту власне доповіді Роберта Мюллера. Окремі представники партії також заявили про буцімто наявність у них доказів щодо стосунків штаба Трампа з Росією, яких не було у розпорядженні слідства Мюллера. Слідство Мюллера тривало майже два роки. Критики президента США тривалий час наголошували, що слідство має закінчитись вироком членам родини Трампа тощо. Численні представники Демократичної партії заявляли, що абсолютно переконані у тому, що президент США змовився з урядом Росії під час виборів 2016-го року.

Раніше розвідка США дійшла висновку, що Росія у ході виборів 2016-го року сприяла Трампу. Завданням слідства Мюллера було визначити, чи заходи Росії покликані сприяти Трампу координувались власне із штабом Трампа.

Тепер численні оглядачі у США відзначають, що президентство Трампа позбавилось провідного подразника. У таборі прихильників Трампа вже ставлять запитання, чи Демократична партії США зумисне не роздмухувала скандал навколо "змови" з Росією з метою зашкодити Республіканській партії на виборах до законодавчих органів США, що минули. Як відомо, в результаті виборів Демократична партії отримала більшість у Палаті представників Конгресу США, але республіканцям вдалося зберегти більшість у Сенаті.



Як відзначає стаття The New York Times, висновки слідства нададуть Трампу більше впевненості на міжнародній та внутрішній арені, натомість Демократична партія США має вирішити "наскільки агресивно продовжувати власні розслідування щодо ймовірних порушень з боку президента та його союзників".