Трамп закинув Україні спроби саботувати його передвиборчу кампанію

Він також розкритикував міністра юстиції Джеффа Сешнса за небажання розслідувати «злочини» Клінтон

Президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у спробах перешкодити його обранню та підтримати Гілларі Клінтон.

Про це президент Трамп написав у вівторок вранці, 25 липня, в Twitter. В одному з своїх твітів Трамп згадав «українські спроби саботувати кампанію Трампа».

«Українські спроби щодо зриву кампанії Трампа – «непримітна робота над підтримкою Клінтон». То де розслідування, міністре», – написав Трамп у Twitter.

Також у повідомленнях у Twitter Трамп розкритикував міністра юстиції США Джеффа Сешнса за ставлення до розслідування «злочинів» Гілларі Клінтон - суперниці Трампа на останніх виборах.

Трамп переконаний, що міністр юстиції країни демонструє «ДУЖЕ» слабку позицію в питанні розслідування правопорушень Клінтон - використання приватної електронної пошти та «витоку» інформації розвідки.

Нагадаємо, у США тривають розслідування щодо зв’язків команди Дональда Трампа з російськими посадовцями.

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