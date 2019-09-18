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Світ

Трамп доручив посилити санкції проти Ірану

Дональд Трамп та Стівен Мнучін

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Рішення було ухвалено на тлі ударів по саудівських нафтових об'єктах

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну «істотно посилити санкції» щодо Ірану на тлі ескалації напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

Жодних подробиць про плановані заходи він не навів.


Рішення президента США не сподобалось екс-директору ЦРУ Джону Бреннану, який є непримиренним критиком Трампа, якого після свого відходу з посади у 2017-му році звинувачував у змові з Росією під час виборів 2016-го року.

"Іран завдав удару по нафтових об'єктах Саудівської Аравії через санкції - чи він [Трамп] справді очікує, що нові санкції стримають їх? Кожен має усвідомити, що Дональд Трамп не має жодного уявлення, як захистити нашу національну безпеку та глобальну стабільність", - відзначив Бреннан у Twitter.

Нагадаємо, у минулі вихідні нафтові об'єкти у Саудівській Аравії піддалися атакам, відповідальність за які деякі представники американської влади покладають на Іран. Тегеран ці звинувачення відкидає.

Відповідальність за удари взяли на себе пов'язані з Іраном єменські повстанці Хуті.Саудівська Аравія заявляє, що її нафтова галузь, яка у результаті ударів позбулася половини потужностей, буде повністю відновлена до кінця місяця. Ер-Ріяд також обіцяє надати суду докази причетності Ірану до атак.

Білий дім і Міністерство фінансів поки не надають коментарів. Напружені відносини між США і Іраном ще більше загострилися після того, як Трамп вийшов з міжнародної ядерної угоди з Тегераном, назвавши її недостатньо жорсткою, і відновив санкції відносно Ірану.

Дивіться також: Напад на нафтовий об’єкт у Саудівській Аравії: подробиці, наслідки, реакція США

Напад на нафтовий об’єкт у Саудівській Аравії: подробиці, наслідки, реакція США. Відео
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Напад на нафтовий об’єкт у Саудівській Аравії: подробиці, наслідки, реакція США. Відео

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