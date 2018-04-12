Трамп «з’ясував», коли може бути ракетний удар по Сирії

Російські військові оголосили, що сирійський уряд повністю контролює Думу





Президент США Дональд Трамп в четвер відмовився назвати терміни для завдання ракетного удару по Сирії у відповідь на передбачувану хімічну атаку в місті Дума.



У новому твіті президент підкреслив, що ніколи не казав, коли буде удар по Сирії.

«Це може статися дуже скоро або взагалі нескоро! У будь-якому разі США при моїй адміністрації зробили велику роботу, щоб позбавити регіон від «Ісламської держави». Де наше «Дякуємо, Америко», – написав президент США у Twitter.

Трамп заявив в середу, що Росія повинна приготуватися до ракетного удару, оскільки ракети «прилетять».



«Росія обіцяє, що збиватиме будь-які і всі ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, тому, що вони прилетять – хороші, нові і ‘розумні’. Не потрібно бути партнером з твариною, що вбиває газом, яка знищує своїх людей і насолоджується цим», - написав Трамп у Twitter.



Раніше посол Росії в Лівані заявив, що російські війська будуть збивати ракети, які полетять на сирійську територію.



Російські військові оголосили в четвер, що сирійський уряд повністю контролює Думу - передмістя Дамаска, який утримувався повстанцями і став місцем, де, імовірно, минулими вихідними відбулася хімічна атака.



Офіційного оголошення з боку Дамаска, проте, не було, і немає ніяких ознак, що вказують на те, що сирійські урядові війська увійшли в Думу в четвер.



Міністерство оборони повідомило, що ситуація в Думі «нормалізується».



Тим часом президент Сирії Башар Асад застеріг, що збройна акція Заходу проти Сирії «призведе тільки до посилення нестабільності в регіоні, що збільшить загрозу міжнародному миру і безпеці».

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