Трамп погодився залишити війська США в Сирії, але з умовою

Трамп все ж таки має намір «піти із Сирії»

Президент Трамп погодився на засіданні у середу своєї команди з національної безпеки поки що не виводити американські війська з Сирії.

На засіданні Ради з нацбезпеки Трамп дав ясно зрозуміти, що він не хоче залишатися в Сирії на тривалий період.

За інформацією інформаційного агентства Reuters, Трамп не схвалив графік виведення військ. Проте він хоче, щоб Організація Об'єднаних Націй та інші країни активізувалися і допомогли забезпечити стабільність в Сирії.

«Ми не збираємося негайно йти, але і президент не хоче повертати довгострокові зобов'язання», - сказав чиновник адміністрації.

Раніше, CNN повідомили, що Білий дім зробив рішення в справі виведення американських військ із Сирії.

Про це заявив директор національної розвідки США Ден Коутс під час медіа-сніданку з журналістами у середу.

Він тоді відмовився сказати, яке саме рішення винесли у Білому домі і, коли буде офіційне повідомлення у цій справі. Він зазначив, що рішення зроблено у вівторок і незабаром буде оприлюднено заяву стосовно майбутньої ролі США в Сирії.

Минулого тижня, президент Трамп спантеличив американських військових командирів своєю заявою про те, що США «дуже скоро покинуть Сирію».

Високопосадовці адміністрації вже довший час обговорюють шлях попереду у Сирії і необхідні умови для виведення американських військ з тієї країни, - повідомив чиновник Пентагону, ознайомлений із кампанією проти ІДІЛ. Він додав, що хоча президент Трамп може в любий час віддати наказ про виведення військ, військові командири радять йому цього тепер не робити.

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