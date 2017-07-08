Трамп - у центрі уваги саміту G20

Зустріч президентів США і Росії затьмарила навіть численні протести проти капіталізму, які пройшли у Гамбурзі під час саміту G20





Заключний день саміту «Великої двадцятки», до складу якої входять найбільші економіки світу, в суботу пройшов на тлі посилення протестів.

Проте, як і день раніше, у центрі уваги був президент США - Дональд Трамп.

Серед успіхів Трампа - тепла зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, досягнення угоди про часткове припинення вогню в Сирії і обіцянка прискорити укладення торговельної угоди з Великобританією. Однак заключне комюніке саміту продемонструвало існуючі між президентом США і лідерами деяких інших країн «Великої двадцятки» розбіжності щодо питання зміни клімату та політики Трампа - «Америка понад усе», яка вважається ізоляціоністською. У заключному документі лідери ухвалили, що дійшли згоди разом «боротися з протекціонізмом». У своєму комюніке, лідери погодилися вести «боротьбу з протекціонізмом».



У суботу глава Білого дому провів низку зустрічей за лаштунками саміту з лідерами Великобританії, Індонезії, Сінгапуру, Японії і Китаю.



Крім того, Трамп взяв участь в обговоренні партнерства з країнами Африки в сферах міграції та охорони здоров'я. Він також приєднався до інших лідерів на зустрічі, присвяченій жіночому підприємництву, в ході якої повідомив, що Сполучені Штати виділять 50 мільйонів доларів на підтримку фонду допомоги жінкам-підприємицям - програми Світового банку, з ініціативою створення якої виступила дочка президента, Іванка.



На заході, присвяченому підтримці жіночого підприємництва, президент США зробив жест примирення щодо господині саміту - канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка, ймовірно, була найгучнішим серед лідерів «Великої двадцятки» критиком політики Трампа з міжнародної торгівлі і клімату.



Трамп похвалив Меркель за те, як Німеччина провела саміт, незважаючи на невгамовні антикапіталістичні протести, які пройшли в Гамбурзі в суботу і супроводжувалися підпалами машин і мародерством.



«(Саміт) був проведений дійсно вражаюче. Це було непросто, проте все було зроблено настільки професійно і без перебоїв, незважаючи на те, що (в протестах) брало участь досить велика кількість людей, які, здавалося, слідували всюди, де проходили заходи «Великої двадцятки», - сказав Трамп канцлеру Меркель. «Однак ви виконали неймовірну і приголомшливу роботу. Спасибі вам велике, канцлер. Браво», - додав лідер США.



У суботу влада Німеччини очікувала, що на вулиці Гамбурга вийдуть 100 тисяч протестуючих.



Остання зустріч Трампа в цей день, як очікувалося, повинна була стати найскладнішою за час дводенного саміту. Трамп повинен був обговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном гострі питання, що стосуються Північної Кореї. Трамп висловлював критику на адресу керівництва КНР у зв'язку з тим, що вона не використовує свій вплив на ізольовану від усіх Північну Корею, щоб змусити її відмовитися від ядерних і ракетних випробувань.



Президент США і його помічники покинули Гамбург відразу після зустрічі з головою КНР. Як і очікувалося, брифінг за підсумками зустрічі лідерів США і Китаю буде проведено на борту президентського літака по дорозі до Вашингтона.



Однак на перші шпальти газет потрапив інший захід - зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, яка пройшла напередодні. Вона відбулася, за ознаками, в дружній атмосфері і тривала понад дві години - набагато довше, ніж планувалося. Трампу довелося перенести раніше заплановану на п’ятницю зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей на суботу.

Незважаючи на дружній тон зустрічі Трампа з Путіним в п'ятницю, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент США неодноразово піднімав питання про ймовірне втручання Росії в минулорічні вибори в США.



Росія заперечує будь-яке втручання у виборчі процеси в США.



«Президент Трамп сказав, що президент Путін запевнив його в тому, що це не відповідає дійсності і що російська влада не втручалася у вибори, а також що він (Трамп) приймає ці твердження. Ось і все», - сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.



На завершення саміту Путін порадив журналістам запитати безпосередньо у Трампа, повірив він твердженням російського лідера чи ні, зазначивши, що Росія не втручалася у вибори в США.



Офіційні представники США не підтвердили даного Лавровим опису відповіді Трампа Путіну.



Ця зустріч з великою ймовірністю принесе Путіну дивіденди в Росії. «У Росії на Трампа дотепер покладають надії, - сказав Андрій Колесников, старший науковий співробітник і керівник програми щодо російської внутрішньої політики і політичних інститутів у Carnegie Moscow Center. - Він залишатиметься тією людиною, яка може змінити ситуацію в світі на користь Росії, і вона спробує використовувати це, впливаючи на емоції Трампа».



Чи буде зустріч з Путіним мати такий же позитивний ефект для Трампа залишається під питанням.

Лідер США вважає за краще фокусуватися на відносинах і питаннях, які мають для нього цінність, і не звертати уваги на проблеми, які цікавлять його в меншій мірі. Під час саміту він не робив значущих заяв з проблеми кліматичних змін - темі, яку Меркель та інші лідери визначили як пріоритетну відразу після рішення Трампа вивести США з Паризької кліматичної угоди.



Під час розмови з прем'єр-міністром Великобританії Трамп назвав свою зустріч з Путіним «приголомшливою».



З Терезою Мей Трамп обговорив відносини після Brexit. Ця тема стала ще більш значущою, так як політика Трампа «Америка понад усе» і рішення Великобританії вийти з ЄС стали ще однією причиною для двох давніх союзників зміцнити двосторонні зв'язки.

«Не існує інших країн, які були б настільки близькі протягом такого тривалого часу, - сказав Трамп. - Ми ведемо роботу над торговельною угодою, яке буде дуже масштабною, дуже сильною угодою, чудовою для обох країн, і я думаю, ми укладемо її дуже-дуже швидко».



Трамп повідомив ЗМІ про плани відвідати Лондон, проте дату поїздки ще треба визначити.

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