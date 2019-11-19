Трамп: демократи жертвують торгівельною угодою з Мексикою і Канадою задля голосів по імпічменту

Президент Дональд Трамп заявив, що спікерка Палати представників, конгресвумен-демократка Ненсі Пелосі затримує голосування щодо торгівельної угоди США-Мексика-Канада (United States-Mexico-Canada Agreement, скорочено - USMCA), щоб "отримати голосування щодо імпічменту".

"Я маю дуже гарні свідчення, що вона використовує USMCA, тому що у неї немає голосів для імпічменту. Вона використовує USMCA, щоб отримати голоси для імпічменту", - заявив Трамп, повідомляє CNN.

Щодо підполковника Александра Віндмана, то голова Білого дому заявив, що не знає свого підлеглого з Ради із нацбезпеки США, повідомляє CNN.

Прес-секретарка Білого дому Стефані Грішем опублікувала офіційну заяву щодо сьогоднішнього, як вона написала, "незаконного" слухання: "Ми не дізнались нічого нового".

Як Голос Америки повідомляв раніше, у Twitter президент поширив відео, де розслідування щодо можливого імпічменту називають "шарадою". "Через 10 днів після інавгурації президента Трампа адвокат викривача Марк Зеїд написав у Twitter: "Заколот розпочався... Буде імпічмент"... - Вони обіцяли заколот, і тепер вони намагаються його здійснити. Демократи намагаються скинути президента Трампа, обернути результат виборів 2016 року і стишити наші голоси. Не дозвольте їм!"

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