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Україна

Трампу пояснили, чому Росії не місце у "Великій сімці" - огляд коментарів

Трамп назвав себе "кошмаром" Росії, а пропозицію повернути її до "Великої вісімки" пояснив міркуваннями прагматизму.

Слова президента Трампа про доцільність повернення офіційної Москви до формату "Великої вісімки" спантеличили політичних оглядачів у США та дали нову амуніцію його політичним супротивникам всередині США.

Ідея президента Трампа відновити членство Росії у G-7/G-8 не захищає інтереси нацбезпеки США, чи наших союзників
Губернатор Огайо, республіканець Джон Кейсик

Як повідомлялось, перед відльотом на саміт "Великої сімки" у Канаді президент США заявив, хоча він надзвичайно жорсткий щодо Росії, він виступає за її участь у роботі "Великої сімки", бо це необхідно для "управління світом".

Численні огладячі негайно нагадали президенту США, що Росія позбавилась місця у "Великій вісімці" через свою агресію щодо України.

"Росію викинули з G7 тому, що Путін вдерся в Україну та анексував Крим. Повернення Росії без зміни поведінки з її боку призведе до того, що Америка виглядатиме слабкою", - твітує колишній посол США у Росії за адміністрації Обами, Майкл Макфол.

Губернатор штату Огайо республіканець Джон Кейсик, який є критиком Трампа і сам неодноразово ставав об'єктом критики з боку президента США, також нагадав йому, що Росія втратила місце в "Великій вісімці" через агресію щодо України.

Підтримка президентом ідеї запросити Росію назад до "Великої сімки" на тлі її втручання у вибори у США з метою підтримати його виборчу кампанію, викличе серйозні запитання та підозри у мільйонів американців
Сенатор-демократ Чак Шумер

"З того часу Москва також підтримує та скеровує сепаратистське повстання на сході України, підтримує диктатора у Сирії та скоєні ним військові злочини, втрутилась у президентські вибори у США, веде інформаційну війну проти західних демократій, намагалась вбити своїх опонентів на суверенній території наших союзників і разом з Китаєм намагається підірвати міжнародну безпекову систему з її демократичними цінностями. Ніщо не вказує на зміну курсу Росією. Ідея президента Трампа відновити членство Росії у G-7/G-8 не захищає інтереси нацбезпеки США, чи наших союзників", - заявив Кейсик у спеціальній заяві.

Провідні політики-демократи сухо засудили слова Трампа у соцмережах.

"Росія нам не друг", - твітує сенатор-демократ Марк Ворнер.

Впливовий сенатор-демократ Чак Шумер вказав на те, що слова президента США викликають підозру та запитання у "мільйонів американців".

"Підтримка президентом ідеї запросити Росію назад до "Великої сімки" на тлі її втручання у вибори у США з метою підтримати його виборчу кампанію, викличе серйозні запитання та підозри у мільйонів американців", - твітує Шумер.

А найбільш непримиренні противники Трампа побачили у його словах привід вчергове озвучити закиди про те, що він буцімто є ставлеником Москви, або маніпулюється Путіним.

"Кремль скоїв масове вбивство, коли збив цивільний літак. Росія вдерлась в Україну. Росія втручалась у вибори у США. Тепер Трамп хоче повернути Росію до G-7. Який компромат Путін має на Трампа?", - твітує конгресмен-демократ Тед Лью.

​"Дональд Трамп це найнадійніший агент Росії. Найкраще придбання Кремля!", - твітує колишній співробітник американських спецслужб Малкольм Ненс, який є коментатором у критичних щодо президента США ЗМІ.

Натомість хтось вбачив у словах Трампа не "доказ" підозрілої любові до Росії, а радше прояв політичної недалекоглядності.

"Ну наскільки ж дурний Трамп, що посеред розслідування змови з Росією (розслідування втручання Росії у політичні процеси у США веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер - прим. ГА) він хоче повернення Росії на саміт "Великої сімки?", - пише оглядач Джеймс Косур.

Між тим коментатори загалом оминули увагою, або применшили слова Трампа про те, що його політика щодо Росії промовисто вказує на його жорстке ставлення до офіційної Москви, а також те, що він мотивував свою пропозицію повернути Росію до "Великої вісімки" міркуваннями прагматизму.

Подобається це вам, чи ні. І можливо це не відповідає принципам політичної коректності, але нам треба керувати світом - а "Велика сімка"... викинула Росію геть
Президент США

"Колись це називалось "Велика вісімка", бо Росія входила до її складу. Тепер Росії там немає. Так ось, я люблю нашу країну. Я найбільший кошмар Росії. Думаю, що Путін каже собі : "От якби лише на виборах перемогла Гілларі". Мої вчинки (щодо Росії - прим. ГА) видні усім. Але попри це все, Росія має брати участь у цій зустрічі. Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я би рекомендував - і їм вирішувати - що Росія має бути частиною зустрічі", - заявив Трамп.

Президент США також сказав, що керується суто прагматичними міркуваннями.

"Подобається це вам, чи ні. І можливо це не відповідає принципам політичної коректності, але нам треба керувати світом - а "Велика сімка", яка була "Великою вісімкою" викинула Росію геть. Вони мають пустити її назад, бо Росія має бути присутньою за столом переговорів", - сказав президент США.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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