У Трампа відзначили, що продаж Україні вугілля прокладає США шлях до енергетичного домінування

Ден Скавіно, директор Білого дому з питань присутності у соціальних мережах відзначив на своїй сторінці у Twitter, що бачить поставки вугілля із США до України складової енергетичного домінування Сполучених штатів.

"Енергетичне домінування!", - твітує Скавіно про поставки вугілля.

Перша партія антрациту зі США прибула у морський торговельний порт «Южний» вночі 13 вересня , повідомляє підприємство на своєму сайті.

Українські приватні й державні компанії вивчали можливість постачання вугілля зі США із 2014 року, від початку російської збройної агресії на сході України. Однак перша угода про постачання американського енергетичного вугілля з’явилася лише у 2017 року, після початку президентства Дональда Трампа у США та після початку урядової транспортної блокади окупованих територій Донбасу, звідки донедавна українська енергетика отримувала більшість вугілля антрацитової групи.

Цього року Україною законтрактовані 700 тисяч тонн вугілля зі США. Упродовж 2018 року Україна планує закупити близько 2 мільйонів тонн американського вугілля, заявили в Мінерего.

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