“Зарано опускати руки" - Трамп відреагував на визнання Байдена переможцем виборів з боку лідера республіканців у Сенаті

“Зарано опускати руки”, - звернувся президент США Дональд Трамп до лідера республіканської більшості у Сенаті Мітчела Макконела після того, як той визнав Джо Байдена новообраним президентом країни.

На своїй Twitter-сторінці президент розмістив статтю під назвою “Прихильники Трампа критикують Макконела за те, що привітав Байдена”. Дональд Трамп також додав:

“Мітче, 75 мільйонів голосів, це рекорд підтримки чинного президента. Зарано опускати руки. Республіканська партія має нарешті навчитися боротися. Люди розсерджені”, - написав президент США Дональд Трамп, висловлюючи невдоволення позицією лідера республікансько більшості.

У вівторок лідер більшості в Сенаті Мітч Макконелл привітав Байдена з перемогою: “Колегія вибірників сказала своє слово, і сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена. Новообраний президент не є невідомим для Сенату. Він багато років присвятив державній службі”.

Щодо Камали Гарріс Макконел додав, що “поза нашими розбіжностями, усі американці можуть гордитися тим, що наша країна вперше має жінку-віцепрезидента”.

Президент Трамп не визнає поразку на виборах і вважає голосування сфальсифікованим.

За процедурою, після того, як колегія виборників віддала свої голоси за президента, їхні голоси має затвердити Конгрес. Лідер республіканської більшості у цьому контексті попередив своїх колег-законодавців: “Я не маю жодної поради, щоб дати президенту на цю тему. Я сказав за себе і гадаю, виходячи з того як працює система, рішення колегії вибірників вчора було визначальним”, - додав Мітч Макконелл.

6-го січня обидві палати Конгресу зустрінуться, щоб порахувати і затвердити електоральні голоси Колегії вибірників. Це остаточний крок у процесі американських виборів президента.

Через 14 днів після цього відбувається інавгурація нового президента, його президентські повноваження набувають чинності опівночі 20 січня.

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