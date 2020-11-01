Велелюдні зустрічі з виборцями Дональда Трампа могли призвести до 30 тисяч нових випадків COVID-19 упродовж літа - дослідники Стенфорда

Дослідники Стенфордського університету з'ясували, що деякі спалахи хвороби пов'язані із велелюдними передвиборчими мітингами президента Дональда Трампа. Науковці проаналізували 18 таких подій (3 у приміщенні, решта - на вулиці) із 20 червня по 22 вересня і порівняли дані із захворюваністю на коронавірус серед місцевих жителів протягом 10 тижнів після цих зібрань.

За результатами досліджень, ці мітинги призвели до понад 30 тисяч підтверджених випадків COVID-19 (250 додаткових випадків на 100 тисяч населення відповідних округів) і 700 смертей - не лише серед тих, хто був присутній.

Звіт підтверджує рекомендації лікарів та їхні застереження, що великі зібрання без дотримання соціальної дистанції та носіння масок підвищують ризик зараження.

"Округи, в яких відбувались події за участі Трампа, заплатили високу ціну смертями й хворобами", заявив Дуглас Бернгайм, керівник економічного департаменту Стенфорда і головний автор звіту, пише CNBC.

Водночас, дослідники визнали, що мали "суттєві виклики", адже динаміка поширення коронавірусу дуже складна й відрізняється залежно від штату, округу та окремих випадків.

У відповідь речниця кампанії президента Дональда Трампа Кортні Парелла заявила, що "американці мають право на зібрання відповідно до першої поправки до Конституції", а також що організатори подій дотримувались жорстких умов: перевіряли температуру учасників, надавали їм маски та зобов'язували їх носити, роздавали дезінфікуючий гель для рук.

Речник кампанії колишнього віце-президента Джозефа Байдена Ендрю Бейтс опублікував заяву, що події президента "коштували сотні життів... лише щоб задовольнити його его".

Протягом передвиборчої кампанії штаб Республіканської партії проводив десятки багатотисячних зустрічей із виборцями, Демократична партія з огляду на пандемію перенесла чимало подій в онлайн.

Дивіться також: Бізнеси у столиці США готуються до чергових заворушень. Відео