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Україна

Трамп про розмову із Зеленським: Я б затримав гроші для України, доки і Європа не виділить кошти Києву

  • Голос Америки

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Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація заморозила кількасот мільйонів доларів допомоги для України.

"Що стосується утримування коштів, ці кошти були виплачені. Повністю виплачені. Але моє застереження завжди було, і я б знову затримав (кошти, - ред.) і утримував би їх доти, доки Європа та інші країни не зроблять внесок в Україну, тому що вони не роблять цього, тільки США. Ми вкладаємо основну частину грошей і я запитую, чому так? І я хочу, аби Європа, і всі це знають, кожен журналіст знає, всі в адміністрації знають, що я хочу, і я наполягаю на тому, щоб Європа виділяла гроші Україні. Знову ж таки, чому тільки США витрачають гроші? До речі, ми їх виплатили. Я завжди запитую, чому інші, особливо в Європі, не виділяють гроші для України?"

Він заявив, що це рішення він ухвалив ще до телефонного дзвінка із Володимиром Зеленським у липні, під час якого, як повідомляють медіа, він міг тиснути на нього із вимогою розслідувати справу довкола бізнес-інтересів сина колишнього віце-президента Джо Байдена, якого вважають головним супротивником Трампа на виборах 2020 року.

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Розмова Трампа та Зеленського – підстава для імпічменту президента США? Відео

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