Трамп про розмову із Зеленським: Я б затримав гроші для України, доки і Європа не виділить кошти Києву

Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація заморозила кількасот мільйонів доларів допомоги для України.

"Що стосується утримування коштів, ці кошти були виплачені. Повністю виплачені. Але моє застереження завжди було, і я б знову затримав (кошти, - ред.) і утримував би їх доти, доки Європа та інші країни не зроблять внесок в Україну, тому що вони не роблять цього, тільки США. Ми вкладаємо основну частину грошей і я запитую, чому так? І я хочу, аби Європа, і всі це знають, кожен журналіст знає, всі в адміністрації знають, що я хочу, і я наполягаю на тому, щоб Європа виділяла гроші Україні. Знову ж таки, чому тільки США витрачають гроші? До речі, ми їх виплатили. Я завжди запитую, чому інші, особливо в Європі, не виділяють гроші для України?"

Він заявив, що це рішення він ухвалив ще до телефонного дзвінка із Володимиром Зеленським у липні, під час якого, як повідомляють медіа, він міг тиснути на нього із вимогою розслідувати справу довкола бізнес-інтересів сина колишнього віце-президента Джо Байдена, якого вважають головним супротивником Трампа на виборах 2020 року.