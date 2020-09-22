Трамп в ООН закликав притягнути Китай до відповідальності через коронавірус

Звернення Трампа до Генеральної Асамблеї ООН вирішено було транслювати в записі. Виступ президента в ООН проходить на тлі пандемії, загострення у відносинах з Китаєм, загроз з боку Північної Кореї та Ірану і напруженої боротьби Трампа за переобрання. Трамп заявляє, що його конкурент на виборах президента США Джо Байден, буцімто, займе примирливу позицію щодо Китаю у разі обрання.

Адміністрація Трампа критикує Комуністичну партію Китаю за її реакцію на COVID-19, втручання в іноземні вибори, шпигунство в США і насадження впливу по всьому світу.

У ході промови Трамп поклав на Китай відповідальність за пандемію. Як повідомляється, звернення Трампа було записане напередодні.

«У перші дні поширення вірусу Китай заборонив поїздки всередині країни, дозволивши при цьому вилітати з Китаю і заражати решту світу, - сказав Трамп. - Уряд Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка фактично знаходиться під контролем Китаю, помилково заявили, що немає жодних доказів передачі вірусу від людини до людини ... Пізніше вони помилково заявили, що люди без симптомів хвороби не поширюють інфекцію».

«ООН повинна притягнути Китай до відповідальності за його дії», - підкреслив Трамп.

«Через 75 років після закінчення Другої світової війни і статуту ООН ми знову залучені у велику глобальну боротьбу. Ми ведемо запеклу битву проти невидимого ворога - китайського вірусу, який забрав незліченну кількість життів в 188 країнах, - заявив Трамп. - У США ми почали найагресивнішу мобілізацію з часів Другої світової війни ... Ми поширимо вакцину, ми переможемо вірус, ми покладемо край пандемії і вступимо в нову еру безпрецедентного процвітання, співробітництва й миру».

Заяви Трампа щодо Китаю накладаються на його коментарі про буцімто м'яке ставлення до Пекіна з боку конкурента Трампа на виборах, Джо Байдена. Днями Трамп заявив, що Байден "зрадив" Америку заради "Китаю та іноземних країн".

Сам Байден закидав Трампу небажання накладати санкції на Китай з приводу порушеня прав людини та ін.

"Там де Трамп слабкий, я буду сильним, чітким та послідовним, відстоюючи цінності на народ Америки", - заявляв Байден з приводу свого ставлення до Китаю.

"Хоча президент Трамп неодноразово заявляв, що він жорсткіший щодо Китаю ніж Джо Байден, Пекін може бачити у Байдені особу, яка відновить сильні зв'язки із союзниками США та мобілізує інші нації, щоб тиснути на Китаю щодо кліматичних змін та прав людини", - пише видання The New York Times у матеріалі під назою "У Байдені Китай бачить "старого друга" та можливого ворога".

Коментуючи роботу ООН в цілому, Трамп у своєму виступі сказав: «Щоб ООН була ефективною організацією, вона повинна зосередити увагу на реальних проблемах світу. Це тероризм, пригнічення жінок, примусова праця, торгівля наркотиками, торгівля людьми та сексуальна торгівля, переслідування на релігійному грунті і етнічні чистки релігійних меншин», - заявив Трамп.

Президент, відомий своїм гаслом «Америка перш за все», також заявив: «Протягом десятиліть одні і ті ж втомлені голоси пропонували одні і ті ж невдалі рішення, переслідуючи глобальні амбіції за рахунок власного народу. Але лише піклуючись про власних громадян, ви знайдете справжню основу для співпраці».

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