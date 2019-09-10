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США

Чим дратував Трампа та адміністрацію США Джон Болтон? Американські журналісти розкрили подробиці

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Президент США Дональд Трамп у вівторок повідомив у Twitter про звільнення радника з національної безпеки Джона Болтона.

"Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що його послуги у Білому домі більше не потрібні. Я, як і чимало інших в адміністрації США, рішуче не погоджувався з багатьма його пропозиціями, і з огляду на це я попросив Джона піти у відставку, що й отримав цього ранку. Я дуже дякую Джону за його службу. Наступного тижня я назву нового радника з національної безпеки", - написав президент США.


При цьому сам Болтон описав дещо інакше ситуацію, яка передувала повідомленню президента про його звільнення. Він твердить, що відставку запропонував напередодні сам.

"Я запропонував піти у відставку минулого вечора, і президент Трамп сказав: "Давай поговоримо про це завтра", - пише Болтон. Пізніше Болтон повторив ЗМІ, що сам подав у відставку.

Журналіст видання The Washington Post Джош Довзі перелічив точки спотикання у відносинах Трампа та Болтона.

"Болтон розчаровував радників у Білому домі своїми вимогами щодо мандрівок та антуражем, та мав напружені відносини з державним секретарем Помпео та іншими. У питаннях політики він не погоджувався з президентом на багатьох фронтах", - твітує Довзі.

"Прихильники Трампа та інші посадовці Білого дому постійно скаржились, що Болтон та його команда зливали інформацію ЗМІ", - твітує репортер видання Politico Габбі Орр.

Болтона було призначено навесні 2018-го року. Призначення супроводжувалось значною критикою з боку низки політичних експертів у США, які називали його прихильником жорстких дій щодо Ірану та ін.

Редактор видання Vox.com Езра Кляйн назвав звільнення Болтона "рідкісним позитивним моментом" президентства Трампа.

"Як я і казав раніше, найкраще у Дональді Трампі це те, що він інстинктивно скептично ставиться до ідеї початку війни. Прийом на роботу Болтона суперечив цьому. Звільнення ж ним Болтона є рідкісним позитивним моментом його президенства", - пише Кляйн.

"Я реально шокований тим, що ми пережили еру Болотона без жодного бомбардування Ірану", - твітує головний редактор видання The Daily Beast Ноа Шекман.
Також Болтона гостро розкриткував американський журналіст Майкл Трейсі.
"Болтон зірвав саміт у Ханої з Кім Чен Ином, прагнув бомбардування Ірану, повністю провалив спробу військового перевороту у Венесуелі, зірвав виведення військ із Сирії, вимагав нескінченої війни у Афганістані. І це лише за останні 9 місяців. Він божевільний", - твітує журналіст.


Між тим, інформація про звільнення Болтона викликала занепокоєння у сенатора-демократа Кріса Мерфі, який нещодавно відвідав Україну.

"Я не прихильник Болтона, але світ перебуває у кризі, а через круговерть кадрів на чолі США Америка зникає на світовій арені, і це тоді, коли її стабільна присутність найбільш необхідна", - твітує законодавець.

Джон Болтон відвідав Україну наприкінці серпня. Повідомлялось, що під час візиту до Києва він застерігав керівництво України від співпраці з Китаєм у галузях, які стосуються національної безпеки. Зокрема, в інтерв’ю "Радіо Свободі" він наголосив, що продаж компанії "Мотор Січі" - це питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи та інших країн.

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Чому президент Дональд Трамп скасував таємні переговори про мир між США, урядом Афганістану та Талібаном. Відео
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Чому президент Дональд Трамп скасував таємні переговори про мир між США, урядом Афганістану та Талібаном. Відео

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