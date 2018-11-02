Трамп назвав винних у політично та релігійно вмотивованому насильстві у США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заперечив, що його власні заяви можуть бути причиною сплеску політично та релігійно вмотивованого насильства у країні, і звинуватив "фейкові новини".

Ви створюєте насильство своїм запитанням

Відповідаючи журналісту на запитання про вплив його заяв, Трамп заявив: "Ви створюєте насильство своїми запитаннями".

"Також чимало журналістів створюють насильство, бо не пишуть правду. Фейкові новини створюють насильство. Я вам от що скажу: люди, які підтримують Трампа, а це дуже багато людей, більшість, значна кількість - ці люди знають, коли новини правдиві, а коли ні. Якби ЗМІ писали правильно,точно, чесно - насильства у країні було би значно менше", - додав президент США.

Заяви Трампа вчергове стали предметом уваги ЗМІ на тлі масового вбивства у синагозі в Піттсбургу та розсилки вибухових пристроїв політикам-демократам. В останньому підозрюється особа, яка відкрито заявляла про симпатію до Трампа. Дана особа також мала тривалу кримінальну історію задовго до виходу Трампа на політичну арену. Розстріл у синагозі здійснив анти-семіт, який онлайн називав Трампа "підконтрольним євреям" та вбачав небезепеку для США у каравані мігрантів з Латинської Америки, що зараз наближається до США.

В обох випадках критики Трампа заявили, що останній несе відповідальність за атмосферу ненависті у країні через його заяви щодо нелегальних мігрантів у США, покладання відповідальності за їхнє прибуття до Америки на політиків-демократів та ін.

Якби ЗМІ писали правильно,точно, чесно - насильства у країні було би значно менше

Більшість американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп на посаді зробив більше для роз'єднання країни, ніж для її об'єднання. При цьому ще більший відсоток американців вважає, що значніше до розбрату у суспільстві, ніж до єдності, доклалися американські засоби масової інформації. На це вказують результати опитування POLITICO/Morning Consult.

Лише третина опитаних заявила, що Трамп зробив більше для об'єднання країни. 56% вважають, що він більше зробив, щоб роз'єднати суспільство. При цьому 64% виборців кажуть, що ЗМІ зробили більше для роз'єднання країни, ніж для єдності, і лише 17% респондентів вважають, що ЗМІ зробили більше для об'єднання американського суспільства.

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