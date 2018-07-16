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"А за яку команду граєте ви?" - Гілларі Клінтон на твіт Трампа про ЧС-2018

Гілларі Клінтон дорікнула президентові Дональду Трампу за його твіт про Чемпіонат світу з футболу в Росії.

"Привітання Франції, яка показала винятковий футбол, із перемогою на Чемпіонаті Світу 2018. Також привітання президентові Путіну та Росії за організацію дійсно величного світового турніру - одного із найкращих в історії!", - написав президент США у своєму мікроблозі.

У відповідь на це, колишня держсекретар і перша леді США, а також опонент Трампа на виборах президента 2016 року написала: "Чудовий чемпіонат світу. Питання президентові Трампу, який зустрічається з Путіним: А за яку команду граєте ви?"

Нещодавні заяви голови Білого дому про його бажання встановити добрі відносини із Росією та критикою союзників у НАТО та ЄС критикують не лише опоненти Трампа.

"Краще б ви, пане президенте, заявили: "Росія - ворог США та наших союзників, і ми виявимо й відповімо на всі тривалі кібератаки на нашу державу", - написав у твіттері сенатор-республіканець Бен Сесс зі штату Небраска.

Попри свою заяву британським журналістам минулого тижня, Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Путіним не піднімав питання російського втручання в американські президентські вибори 2016 року​.

Водночас, ще до зустрічі Президент США Дональд Трамп назвав Росію, Китай і ЄС «противниками» Сполучених Штатів. Але особливо виділив давніх європейських союзників США, які, на думку Трампа, експлуатують США в торгових угодах.

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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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